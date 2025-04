Messi kurorëzon Yamal: Ai është tashmë një nga lojtarët më të mirë në botë

Lionel Messi foli për “Simplemente Fútbol”, ku analizoi edhe rritjen e Lamine Yamal, të cilin e konsideron tashmë një yll futbolli, edhe pse ende 17 vjeç: “Është me të vërtetë mbresëlënëse ajo që po tregon Lamine Yamal, ajo që po bën dhe ajo që ka bërë tashmë. Ai ka fituar tashmë Kampionatin Europian me Spanjën”.

Më pas Messi shtoi: “Mos harroni se është vetëm 17 vjeç, pra në një fazë të plotë rritjeje. Do të vazhdojë të rritet si lojtar dhe të konsolidohet në lojën e tij, ashtu siç kam bërë edhe unë. Ka cilësi të jashtëzakonshme, tashmë është një nga lojtarët më të mirë në botë”.

Sa i përket të ardhmes së tij, tetë herë fituesi i “Topit të Artë” deklaroi: “Nuk kam dyshime që do të vazhdoj të garoj. Kjo natyrë nuk do të më braktisë kurrë, sepse është pjesë e imja. Kështu jam rritur, e dua fitoren dhe konkurrencën”.

Argjentinasi, i cili ka kontratë deri në fund të vitit 2025, përfundoi duke theksuar se hapi i tij i radhës do të lidhet ngushtë me Kupën e Botës 2026 në SHBA, Meksikë dhe Kanada: “Ky vit do të jetë i rëndësishëm për vendimin tim në lidhje me Botërorin. Do të gënjeja po të thosha që nuk po mendoj për të”.

Lionel Messi reflektoi edhe mbi gjithçka ka arritur në karrierë: “Të them se i kam arritur të gjitha në futboll është diçka shumë e çmuar. Siç them gjithmonë, kam pasur fatin të fitoj gjithçka me Barcelonën dhe me kombëtaren argjentinase. Diçka që do ta vlerësoj akoma më shumë me kalimin e kohës. I jam shumë mirënjohës Zotit për gjithçka që më ka dhënë”.

Argjentinasi pranoi se pas triumfit në Kupën e Botës 2022 ëndrra e tij ishte të kthehej te Barcelona: “Pas Botërorit të Katarit nuk e shihja veten të luaja për ndonjë klub tjetër europian përveç Barcelonës. Synimi im ishte të kthehesha në shtëpi, aty ku çdo gjë kishte nisur. Megjithatë, fatkeqësisht nuk qe e mundur”.

Kjo ishte edhe arsyeja pse nuk e vazhdoi aventurën në Paris, duke zgjedhur të nisë një kapitull të ri në SHBA: “Vendimi për të ardhur këtu ishte plotësisht familjar. E zgjodhëm Miamin për të jetuar një eksperiencë të re”.

