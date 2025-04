Gjimshiti drejt sfidës me Milanin: Kuqezinjtë janë mes më të mirëve në Serie A, afër nivelit të Interit

Mbrojtësi i Atalantës, Berat Gjimshiti, në prag të ndeshjes së radhës në kampionat kundër Milanit, ka folur për “L’Eco di Bergamo”: “Nga jashtë është e vështirë t’i gjykosh kuqezinjtë. Besoj se kanë vuajtur për shkak të shumë ndryshimeve të trajnerëve dhe lojtarëve, duke humbur ndoshta pak sigurinë. Megjithatë, për nga cilësia individuale mbeten ndër skuadrat më të forta të kampionatit italian, shumë afër nivelit të Interit”.

Për ndeshjen e së dielës, ai theksoi: “Çdo ndeshje ka rëndësinë e saj. Nuk mendoj se kjo me Milanin është më e rëndësishme se të tjerat që kemi luajtur. Pas disfatës me Interin humbëm mundësinë për të synuar titullin, por tani duhet të fokusohemi vetëm te tri pikët e radhës”.

Për mundësinë e një goli në “San Siro”, mbrojtësi shqiptar u përgjigj me një buzëqeshje: “Kur isha i vogël luaja si sulmues, isha më i gjati dhe shënimi ishte argëtim. Një gol në ‘San Siro’ do të ishte fantastik, por objektivi i vërtetë është fitorja. Si mbrojtës kam mësuar të lexoj lëvizjet e sulmuesve, ndoshta një ditë kjo do më ndihmojë të gjej edhe ndonjë gol vendimtar”.