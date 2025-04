Deklaratë tronditëse: Buffon vinte baste për Serie C braziliane, më kërkonte këshilla

Fjalët e Felipe Melo kanë bërë bujë në mediat sportive dhe me siguri do të nxisin shumë diskutime. Gjatë një interviste në emisionin brazilian “Seleção Sportv” në “SportTV”, ish-mesfushori i Juventusit ka treguar një prapaskenë të pazakontë që përfshin Gianluigi Buffon dhe pasionin e tij për bastet.

“E di që do të jetë një temë e ndjeshme, sepse do të them diçka që pak veta e dinë. Kur luaja te Juventusi, qëndronim në një hotel në Torino, që ishte brenda një qendre tregtare, kishte edhe një kinema. Shkonim shpesh në kinema, ndërsa Buffon vinte baste…

Ulej përpara kompjuterit, ose kishte me vete iPad-in dhe vinte baste. Më thoshte: Shoku, çfarë mendon për këtë ndeshje të Serie C braziliane? Vinte baste dhe fitonte shumë para, por edhe humbiste shumë. Dhe nuk ishte vetëm ai, kishte edhe të tjerë që më kërkonin mendim”.

Deklarata të forta dhe që bien ndesh me atë që Buffon ka pohuar më parë. Në një intervistë për TG1 nëntorin e kaluar, në kuadër të publikimit të autobiografisë së tij “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, ish-kapiteni i Juventusit dhe i kombëtares italiane kishte pranuar problemet me bastet, por ishte treguar i prerë:

“Ka qenë një dobësi e imja, derisa gjeta ekuilibrin. Për disa është një ves, për mua ishte adrenalinë. Por për një gjë jam i sigurt: nuk kam bërë asgjë të paligjshme. Nuk kam qenë kurrë nën hetim, nuk kam marrë asnjëherë një njoftim zyrtar, sepse nuk kam vënë bast asnjëherë për Juventusin, kombëtaren apo futbollin. Kam vënë bast vetëm për basketbollin amerikan dhe tenisin”.

Nëse fjalët e Melos do të verifikohen si të vërteta, ato mund të sjellin pasoja jo të vogla për figurën e Buffon, aktualisht një emër shumë i respektuar edhe në botën institucionale të futbollit italian.