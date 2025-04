A kanë lidhje dy atentatet e djeshme me njëri-tjetrin? Autorët në Tiranë dyshohet se ngatërruan ‘G-Class’-in e të rinjve me makinën e gruas së Roan Brahimit

TIRANË- Vendi është tronditur mbrëmjen e djeshme nga dy atentate mafioze. Në Lezhë, autorë të maskuar ekzekutuan me armë zjarri Gjovalin Prendin, 65-vjeç, bababi i Sidorel Prendit të njohur më shumë si Roan Brahimi.

Në kryeqytet në zonën e Lundrës, tre të rinj dhe shoferi i tyre, u plagosën pasi persona ende të paidentifikuar qëlluan me breshëri plumbash automjetin e tyre tip "G-Class". Dyshohet se pikërisht lloji i makinës së të rinjve i lidh dy atentatet mafioze me njëri-tjetrin.

Autorët e plagosjes në Tiranë ka dyshime se kanë ngatërruar makinën e tre të plagosurve në Lundër me automjetin e gruas së Roan Brahimit targa e të cilës ndryshon vetëm me një germë me targën e mjetit ku udhëtonin të rinjtë.