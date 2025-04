Ancelotti në udhëkryq, Brazili hidhet në sulm për të. Ëndrra e Real Madridit quhet Klopp

"Jemi ende në garë për La Liga-n, kemi finalen e Kupës së Mbretit, kemi edhe Kupën e Botës për Klube… Është një sezon i pafund, por duhet të ngrihemi, është një pjesë tjetër e futbollit me të cilën nuk jemi mësuar. E ardhmja ime? Nuk e di çfarë do të ndodhë dhe nuk dua ta di".

Me këto fjalë Carlo Ancelotti, pas eliminimit nga Champions League përballë Arsenalit, e la pezull të ardhmen e tij. Por nga Spanja kanë ardhur zëra të shumtë që e forcojnë bindjen se cikli i “Mbretit Carlo” me Realin ka arritur në fund.

Pas shumë kritikash në javët e fundit për rezultatet e paqëndrueshme të Realit, me pikën më të ulët pas turpërimit në “Emirates” (humbja 3-0 ndaj Arsenalit), nuk funksionoi as përmbysja në “Bernabeu”. Eliminimi nga Champions-i ka rikthyer në qendër të vëmendjes interesimin e Brazilit për Ancelottin.

Federata braziliane, që prej sezonit të kaluar ka dashur ta emërojë trajnerin italian në krye të Seleçaos. Pikërisht të mërkurën (16 prill), një përfaqësues i federatës braziliane është parë në tribunat e “Bernabeut”.

Bëhet fjalë për Diego Fernandes, figurë kyçe në futbollin brazilian, dërguar me mision në Madrid për të bindur Ancelottin. Thuhet se janë zhvilluar edhe bisedime me përfaqësuesit e trajnerit, me qëllimin që ai të marrë drejtimin e Brazilit që nga qershori, për eliminatoret e Kupës së Botës kundër Ekuadorit dhe Paraguajit.

Prej një viti, emri i Xabi Alonsos lidhet me Real Madridin, por tani nuk është më i vetmi kandidat. Jurgen Klopp ka fituar terren si pasardhës i mundshëm i Ancelottit. Trajneri gjerman është i gatshëm të rikthehet në pankinë, me kushtin që projekti të jetë bindës dhe me objektiva të mëdhenj.

Ish-trajneri i Liverpool-it dhe aktualisht drejtues futbolli te “Red Bull”, do të ishte i gatshëm të negocionte me presidentin Florentino Perez për të marrë drejtimin e Realit. Po ashtu, ai nuk e përjashton as opsionin për të drejtuar Brazilin. Një pjesë e drejtuesve të Realit e shohin Klopp-in si profilin ideal për të filluar një cikël të ri dhe për të sfiduar Barcelonën e drejtuar nga Hansi Flick.

Nëse do të duhej një zgjidhje e menjëhershme në funksion të Kupës së Botës për Klube, Reali po vlerëson mundësinë që Santiago Solari të marrë drejtimin si trajner i përkohshëm deri në emërimin e trajnerit të ri. Edhe në rastin më të keq, nëse Reali humbet finalen e Kupës së Mbretit, mund të merret vendimi për ndarjen me Ancelottin.

Brenda kontratës së mbetur (që përfundon në 2026), ekzistojnë klauzola që lejojnë zgjidhjen e saj nga të dyja palët dhe, duke qenë se Ancelotti ka marrëdhënie shumë të mira me Florentino Perez, italiani 65-vjeçar nuk do të kërkonte konflikt. Përkundrazi, do të pranonte çdo vendim që do të merrej nga klubi madrilen.