Dy të vrarë nga të shtënat në kampusin universitar në Florida. Autori ishte djali i një oficereje policie

SHBA- Janë zbardhur detaje të reja lidhur me të shtënat e raportuara mbrëmjen e djeshme në Universitetin Shtetëror të Floridës. Bëhet me dije se autori ishte djali i një oficereje policie që hapi zjarr me ish-armën e saj të shërbimit, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur gjashtë të tjerë, thonë autoritetet.

Sulmuesi i dyshuar, studenti 20-vjeçar i FSU, Phoenix Ikner, filloi të qëllonte rreth orës së drekës pranë ndërtesës së kampusit universitar në kryeqytetin shtetëror të Tallahassee. Autori i dyshuar u qëllua nga policia dhe është dërguar në spital. Motivi i të shtënave është i paqartë. Policia e kampushit bëri me dije se viktimat nuk ishin studentë, por identiteti i tyre nuk është bërë i ditur.

Në vendngjarje është gjetur edhe një armë gjahu, tha policia. I dyshuari ishte një "anëtar i vjetër" i këshillit këshillues të të rinjve të zyrës së sherifit dhe ishte i angazhuar në një numër programesh trajnimi, tha Sherif McNeil.

I dyshuari ishte një protestues në një demonstratë në kampus kundër inaugurimit të Presidentit Donald Trump në janar, sipas gazetës studentore. Citimi i tij për FSUNews.com u hoq të enjten me një shënim të redaktorëve që thoshte se media nuk dëshironte të përforconte zërin e të dyshuarit.

Presidenti Donald Trump, i cili tha se ishte informuar për incidentin përpara se të takohej me kryeministren italiane Giorgia Meloni në Shtëpinë e Bardhë, u pyet nëse donte të ndryshonte rregullat e armëve në dritën e të shtënave, shkruan BBC.

Ai tha se ishte një "avokat i madh" i Amendamentit të Dytë të Kushtetutës së SHBA, i cili mbron të drejtat e armëve.

“Kam qenë që në fillim. Unë e kam mbrojtur atë. Këto gjëra janë të tmerrshme. Ne do të kemi më shumë për të thënë më vonë për të.", tha Trump. Ai i quajti të shtënat "një turp, një gjë e tmerrshme".

Guvernatori i Floridës Ron DeSantis tha: "Lutjet tona janë me familjen tonë të FSU dhe zbatimi i ligjit shtetëror po përgjigjet në mënyrë aktive."

Kjo nuk është e shtëna e parë në Universitetin e Floridës. Në vitin 2015, një maturant i shkollës qëlloi dhe plagosi tre persona në bibliotekë përpara se të qëllohej për vdekje nga policia. Babai i një vajze që u vra në të shtënat masive të vitit 2018 në shkollën e mesme Parkland në Florida tha se disa nga shokët e saj të klasës që patën fatin t’i mbijetonin atij sulmi ishin në kampusin e FSU gjatë sulmit të së enjtes.