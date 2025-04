Kompanitë shqiptare investuan 241 milionë euro jashtë vendit në 2024

Tiranë, 2025 – Investimet e kompanive shqiptare jashtë vendit arritën vlerën e 241 milionë eurove gjatë vitit 2024, duke shënuar një rënie të lehtë me dy milionë euro krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, ky nivel mbetet ndër më të lartët në 15 vitet e fundit, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë.

Pjesa dërrmuese e investimeve janë realizuar nëpërmjet injektimeve të reja kapitali në shoqëritë që kompanitë shqiptare kontrollojnë jashtë vendit. Këto përbënin 58% të totalit të investimeve direkte, ndërsa pjesa tjetër përfshinte fitime të riinvestuara. Vetëm 2.5% e totalit, përkatësisht 6 milionë euro, ishin hua të dhëna për kompanitë bija.

Megjithatë, investimet direkte dalëse zënë ende një peshë të vogël në raport me investimet e huaja hyrëse në Shqipëri, duke përfaqësuar rreth 15% të tyre. Bilanci neto i investimeve të huaja direkte në vend mbeti negativ, me një vlerë prej 1.34 miliardë eurosh në favor të hyrjeve, çka përfaqëson një rritje prej 7% krahasuar me vitin 2023.

Pavarësisht mungesës së të dhënave të detajuara sipas sektorëve apo vendeve pritëse, dihet se një numër i konsiderueshëm grupesh të mëdha shqiptare si Balfin, Kastrati, Union Group dhe Gener 2 kanë investime në tregti, pasuri të paluajtshme, shërbime financiare dhe hoteleri në disa shtete.

Një përqendrim i dukshëm i investimeve shqiptare vërehet në Kosovë, ku sipas Bankës Qendrore të Kosovës, stoku i investimeve nga Shqipëria arriti në 468 milionë euro deri në fund të vitit 2024. Kjo e rendit Shqipërinë si investitorin e pestë më të madh në vend. Investimet janë fokusuar kryesisht në ndërtim, pasuri të paluajtshme, tregti dhe industri prodhuese.