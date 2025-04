Detaje të reja nga vrasja e Gjovalin Prendit. Dyshohen 4 autorë me dy makina. U futën në lokal e qëlluan me breshëri

Milot, 17 prill 2025 – Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me atentatin me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e sotme pranë Urës së Vjetër në Milot, ku një 64-vjeçar mbeti i vrarë.

Sipas burimeve nga vendngjarja, dyshohet se në sulmin e organizuar kanë marrë pjesë dy automjete dhe të paktën katër persona, të moshës 30–35 vjeç. Autorët lëviznin me një mjet tip Porsche Cayenne, nga i cili është qëlluar në drejtim të viktimës, përpara se të largoheshin me shpejtësi nga vendngjarja së bashku me automjetin tjetër shoqërues.

Viktima, 64 vjeç, ndodhej në lokalin e tij pranë kryqëzimit të Urës së Milotit me segmentin e vjetër drejt Rrubikut, kur ndodhi atentati. Ai po qëndronte në tavolinë me një person tjetër, i cili ka shpëtuar pa lëndime. Autorët janë afruar nga hyrja kryesore e lokalit dhe kanë hapur zjarr nga dera, duke goditur për vdekje 64-vjeçarin.

Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Deri tani nuk ka të dhëna për të arrestuar, ndërsa po analizohen kamerat e sigurisë së zonës për të ndihmuar hetimin.