Sot i vranë babanë, Roani një vit më parë u eliminua në sy të gruas dhe fëmijës në Athinë

Ekzekutimi në Athinë i Roan Brahimit, rivalit të Ervis Martinajt – i dyshuar për atentate të shumta në Shqipëri

Roan Brahimi, i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi nga Pllana e Lezhës, u ekzekutua me armë zjarri mbrëmjen e 9 majit 2024 në Athinë, në prani të gruas dhe fëmijëve të tij. Vrasja e tij dyshohet të jetë një atentat mafioz me motive hakmarrjeje, pjesë e zinxhirit të gjatë të përplasjeve mes grupeve kriminale shqiptare.

Brahimi ishte një emër i njohur për autoritetet shqiptare dhe greke, pasi dyshohej për përfshirje në disa atentate të bujshme të ndodhura në vitet e fundit në Shqipëri. Ai konsiderohej si një nga rivalët kryesorë të të shumëkërkuarit Ervis Martinaj, ‘mbretit të kumarit’ të zhdukur pa gjurmë që prej gushtit 2022.

Roan Brahimi është përfolur si personi që ka organizuar dhe urdhëruar atentatin ndaj Brilant Martinajt – kushëririt të Ervis Martinajt – më 17 korrik 2022, ku mbetën të vrarë edhe dy persona të tjerë. Për këtë ngjarje ai ishte i shpallur në kërkim dhe dyshohej si autor ose bashkëpunëtor i drejtpërdrejtë.

Emri i tij del gjithashtu në hetimet për vrasjen e Gentjan Bejtjes, ndodhur më 15 mars 2024 në Larushk të Krujës. Një nga personat e arrestuar si transportues i autorëve, Ilir Beqaraj, rezulton të jetë kunat me Roan Brahimin. Pistat hetimore çojnë drejt bashkëpunimit të Brahimit me grupin e Niklës për organizimin e atentatit, si dhe për përfshirjen në disa ngjarje të tjera kriminale në zonën e Kurbinit dhe Lezhës.

Dyshohet se Brahimi dhe bashkëpunëtorët e tij vepronin si financues dhe organizatorë të sulmeve ndaj grupeve rivale, duke synuar të mbrojnë territoret dhe ndikimin e tyre kriminal. Për vrasjen e Bejtjes mendohet se janë angazhuar qitës me pagesë nga Vlora.

Vrasja e Roan Brahimit në zemër të Athinës lë të hapur një kapitull të ri përplasjesh në botën e krimit të organizuar, teksa hetimet pritet të zbulojnë më shumë mbi lidhjet mes grupeve shqiptare në Shqipëri dhe në Greqi.