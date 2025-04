Moti i keq godet Italinë, përmbytje në veriperëndim

ITALI- Rajoni veriperëndimor italian është sot në alarm të kuq, pasi një valë moti ekstrem vazhdon të godasë Italinë, veçanërisht pjesën veriore të vendit. Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta kanë shkaktuar ndërprerje të mëdha, ku përmbytjet kanë krijuar probleme në trafikun rrugor dhe hekurudhor.

Në Torino, autoritetet komunale mbyllën hyrjet dhe daljet e rrugëve, për shkak të rritjes së nivelit të lumit Dora Baltea. Ndërsa në Milano u mbyllën parqet për shkak të shiut të dendur dhe erërave të forta.

🚨 A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather. Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas. The highest danger level has been declared by Arpa in seven valleys: Sesia, Cervo,… pic.twitter.com/4yqumkfEoy