Lirohet nga qelia pas një viti 17-vjeçari që masakroi me th’ikë Bledar Dedjan në Itali

ITALI- 17-vjeçari, autori i vrasjes së shqiptarit Bledar Dedja, i cili u gjet gjysmë i zhveshur dhe i masakruar me thika më 21 janar të vitit të shkuar, është lënë i lirë. Gjykata për të Mitur të Venecias pranoi kërkesën e avokates së autorit, për të ndjekur një kurë psikologjike në komunitet.

Krimi ka ndodhur më 20 janar dhe për vrasjen e Bledar Dedjas ishte arrestuar një 17-vjeçar që dyshohet se ishte në një lidhje me viktimën e gjithashtu dyshohet se ka kryer krimin makabër që tronditi opinionin publik. Sipas hetimeve, 17-vjeçari dhe Bledar Dedja kanë lënë një takim pasditen e 20 janarit, por për arsye ende të paqarta, i mituri ka masakruar me thikë shqiptarin. I mituri raportohet se ka plagosur edhe dorën me thikë gjatë sulmit duke lënë kështu shenja të dukshme në vendngjarje.

Shqiptari dhe i mituri, para ngjarjes, ishin takuar rreth 1 vit më parë në ambientet e punës ku Bledar Dedja punonte, ku dyshohet se ky i fundit e bindi të kryenin marrëdhënie në këmbim të parave. Ditën e krimit, 17-vjeçari u kap nga disa kamera sigurie të rrugës në sheshin në Paderno del Grappa ku duhej të takohej me Bledarin.

Më pas të dy janë filmuar teksa udhëtuan me Mercedesin B-Class të 39-vjeçarit drejt pyllit. Pas vrasjes, djali mesa duket ka zhdukur thikën me të cilën kreu krimin, çelësat e makinës së viktimës dhe disa rroba të ndotura me gjak, që janë gjetur pranë vendngjarjes.

Gjatë përleshjes me shqiptarin dyshohet se adoleshenti gjithashtu pësoi lëndime me thikë në dorë. Më pas është larguar në këmbë në Via Dei Carpini, ku është filmuar nga një kamera e dytë sigurie teksa i bënte autostop automjeti, i cili është sekuestruar për hetim, që e ka dërguar deri në stacionin e autobusit. Në këtë pikë gjurmët e 17-vjeçarit humbasin derisa ai rishfaqet në një urgjencë spitali për të mjekuar plagët në dorë.