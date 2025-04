Ancelotti i sinqertë: Arsenali i meritoi gjysmëfinalet, nuk dua t’ia di për të ardhmen time

Pas humbjes 2-1 ndaj Arsenalit në "Santiago Bernabéu", trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, u shpreh i sinqertë në deklaratat e tij për mediat. Ai pranoi epërsinë e Arsenalit në të dyja ndeshjet dhe theksoi se, megjithëse skuadra e tij u përpoq me intensitet, nuk ishte e mjaftueshme për të avancuar në gjysmëfinale të kompeticionit.

Disfata e parë në Londër, 3-0, diktoi edhe atë që ndodhi mbrëmë, teksa ishte e pamundur përmbysja e madhe. Ancelotti theksoi nevojën për të pranuar humbjen dhe ruajtur qetësinë, duke besuar se ekipi do të rikuperohet për garat e mbetura: La Liga, Kupa e Mbretit dhe Kupa e Botës për Klube.

I pyetur për të ardhmen e tij në klub, Ancelotti u shpreh se nuk e di dhe nuk dëshiron ta dijë se çfarë do të ndodhë, duke shtuar se kur të vijë dita për t’u larguar, do të ketë vetëm fjalë falënderimi për Real Madridin. ​

Pra, e përmbledhur, Ancelotti theksoi rëndësinë e të mësuarit nga humbjet dhe të përqendrimit në objektivat e mbetura të sezonit: "Tani jemi në garë për La Liga, kemi finalen e Kupës së Mbretit, kemi Kupën e Botës për Klube… Është një sezon i pafund, por duhet të ngrihemi përsëri. Kjo është një pjesë tjetër e futbollit, me të cilën nuk jemi mësuar. E ardhmja ime? Nuk e di çfarë do të ndodhë me të ardhmen time dhe nuk dua ta di.​

Ndeshja e kthimit? E zhvilluam mirë lojën, por pati shumë ndërprerje. Na duhej një moment ndezjeje, ajo penallti që nuk na u dha mund të ishte ky moment. Sidoqoftë, Arsenali e meritoi kalimin e raundit.

Çfarë nuk funksionoi në planin e lojës sonë? E provuam, por të rikuperonim rezultatin 3-0 ishte e vështirë. Arsenali ishte shumë mirë i organizuar. Duhet të pranojmë edhe anën e trishtuar të futbollit, sepse sezoni vazhdon. Në këtë kompeticion kemi pasur shumë kënaqësi, por këtë vit nuk shkoi mirë. Rruga deri këtu ishte e vështirë, në çerekfinale patëm përballë një skuadër që ishte më e mirë se ne.

Për të ardhmen time ka nisur të flitet shumë? Asgjë e re. Të dielën kemi një tjetër ndeshje, pas 10 ditësh finalen e Kupës së Mbretit, në verë Kupën e Botës për Klube dhe jemi ende në garë për kampionatin. Kam shumë gjëra për të menduar, më tepër se për këto hollësi".