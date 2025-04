Interi mposht Bayern Munich dhe shkon në gjysmëfinale!

Inter dhe Bajerni zhvilluan një ndeshje të jashtëzakonshme në “San Siro”, që në fund u mbyll 2-2, me italianët që kaluan në gjymsfinale fal fitores 1-2 në duelin e parë.

Gjermanët hapë ndeshjen në rastin e parë, me Herri Kejn që gjeti rrjetën për 0-1, duke barazuar gjithçka.

Interi arriti t’i barazojë shifrat në 1-1 në minutën e 58-të, me Lautaro Martinez, që tundi rrjetën pas astit të Dimarkos.

Pas 3 minutash, Interi mori epërsinë, me Pavar që fluturoi në zonë dhe me kokë dhe shënoi për 2-1. Por gjermanët si zakonisht nuk dorëzohen dhe në minutën e 76-të sërish hapën ndeshjen, me Dajer që shënoi për 2 me 2.

Interi kalon në gjysmëfinale, ku do të përballet me Barcelonën.

FT INTER-BAJERN MYNIH 2-2

Lautaro Martinez 58′, Pavar 61’/ Kejn 52′, Dajer 76′

KOMENTI LIVE:

90+5′ Myler “flirton” me golin e tretë, vendimtare ndëhyrja e Zomer

90′ Akordohen 6 minuta shtesë!

76′ GOOOOL BAJERN 2-2/ Rihapet sfida, Dajer shënon me kokë nga një këndi i vështirë, duke surprizuar portierin Zomer.

75′ Zomer i mohon golin Olises, ndërhyrje vendimtare e portierit zikaltër.

61′ GOOOOOL INTER 2-1/ Përmbysje dramatike, Pavar shënon me kokë pas harkimit nga këndi.

60′ Ndërhyrje vendimtare e Dajer, që shpëton një gol të sigurt.

58′ GOOOOL INTER 1-1/ Çmenden në festë zikaltrit, Lautaro Martinez gjen golin e barazimit (

54′ Interi provon të kundërpërgjigjet me Turam, por gjuajtja e tij ishte qëndrore duke u ndalur nga portieri.

52′ GOOOOL BAJERN 0-1/ Shtangen italianët, Kejn kalon në avantazh skuadrën e Kompani.

50′ Shpëton për mrekulli porta e Bajernit, tentativa e Dimarkos, ndalet nga portieri shumë pranë shtyllës.

46′ Starton pjesa e dytë.

Mbyllet pjesa e parë.

36′ Rrezikshëm Bajerni në dy momente me Myler dhe Sane, por e vëmendshme mbrojtja e Interit, që mban portën e paprekur.

33′ Pranë golit Interi, Çalhanoglu lëshon një predhë nga distanca, topi shkon ngjitur me shtyllën.

29′ Drithërima në portën e gjermanëve, Interi “flirton” me golin e avantazhit. Turam zgjatet po nuk arrin ta devijojë topin drejt rrjetës pas prekjes së Açerbit

20′ Rivalitet i ashpër në mesfushë, Interi provon të surprizojë me kundërsulme, gjermanët shfaqen më kërkues.

12′ Minuta të mira për Bajernin që ushtron presion në portën e Zomer, por vendimtare ndërhyrja e Bastonit, i cili i heq në momentet e fundit topin nga këmba futbollistit Olise.

9′ Rrezikshëm Interi me Dimarkon, tentativa e mbrojtësit me të majtën ishte qëndore duke shkuar drejt e në duart e portierit.

3′ Dueli nis i zjarrtë me të dyja skuadrat që kërkojnë të surprizojnë. Fantastik Pavar që ndal një gjuajtje të rrezikshme të Olise, duke e dërguar topin në këndore.

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE

INTER (3-5-2): Zomer; Pavard, Açerbi, Bastoni; Darmian, Barela, Çalhanollu, Mkhitarjan, Dimarko; Lautaro Martinez, Turam. Trajner: Simone Inzagi

BAJERN MYNIH (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dajer, Stanisiç; Goretzka, Kimish; Olise, Myler, Sane; Kejn. Trajner: Vinsent Kompani