Matthäus parashikon: ‘San Siro’ ka një fuqi të veçantë, por Bayerni do të fitojë ndaj Interit pas kohës shtesë

Në rubrikën e tij për “Sky Sports Deutschland”, Lothar Matthäus, ish-lojtar i të dyja skuadrave, ka komentuar ndeshjen e kthimit çerekfinale të Ligës së Kampionëve Inter-Bayern Munich, duke dhënë edhe këshilla për Vincent Kompany, analizuar formën aktuale të bavarezëve, të cilët duhet të përmbysin disavantazhin 2-1 nga ndeshja e parë në “Allianz Arena”:

“Javën e kaluar, Bayerni tregoi se është skuadra më e mirë. Problemi, si edhe ndaj Dortmundit, ishte shfrytëzimi i rasteve. Por nëse gjërat funksionojnë, Bayerni mund ta përmbysë disavantazhin prej një goli në çdo ndeshje. Në ndeshjen e parë munguan vetëm disa detaje. Harry Kane goditi shtyllën, nuk po i ecën mirë, por nuk e quaj në krizë. Kane e di ku është porta dhe do të shënojë sërish. Për Bayernin, shpresojmë që të jetë dita e duhur të mërkurën”.

Mbi rëndësinë e Gnabry: “Serge solli një frymë të re në sulm gjatë barazimit 2-2 ndaj Dortmundit dhe u tregua kandidat për formacionin titullar. Sidoqoftë, unë do të nisja sërish me Sané ndaj Interit. Ai ka luajtur shumë mirë në javët e fundit dhe ka shënuar gola. Gnabry po kthehet nga një dëmtim dhe ende nuk e ka ritmin e duhur. Si trajner, do ta mbaja zëvendësues”.

Parashikimi për ndeshjen e kthimit ndaj Interit: “Besoj fort se Bayern Munich do të kualifikohet. ‘San Siro’ ka një fuqi të veçantë, por për Bayernin gjithmonë ka qenë një motivim i madh të luajë kundër tifozëve kundërshtarë. Parashikoj një fitore 3-1 për Bayernin, pas kohës shtesë”.