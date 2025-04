Me përgjegjësi të mëdha dhe ndikim të theksuar në vendimmarrje…, Igli Tare drejt akordit final me Milanin

Tani ka mbetur shumë pak. Igli Tare po afrohet gjithnjë e më shumë me Milanin. Pas dështimit të tratativës me Fabio Paraticin, kuqezinjtë kanë intensifikuar përpjekjet për të bindur ish-drejtorin e Lazios. Sipas “Corriere dello Sport”, ai nuk do të ketë një rol të zakonshëm, por një pozicion qendror te Milani: “Vendimtar, me përgjegjësi të mëdha dhe ndikim të theksuar”.

Në “Casa Milan” nevojitet një figurë si ajo e Tares për të nisur gjithçka nga e para dhe “fshirë” një sezon të mbushur me zhgënjime. “Furlani është në kërkim të një drejtori sportiv që ai vetë e ka përkufizuar si tradicional”, – shkruhet në raport.

Milanit i nevojitet një figurë aktive në fushë, që të merret me punën çdo ditë, që të propozojë dhe të ndajë me pjesën tjetër të drejtuesve zgjedhjet teknike në lidhje me trajnerin, lojtarët që do të afrohen dhe ata që do të largohen.

Tare mund të fillojë punën menjëherë, pasi nuk është i lidhur me ndonjë kontratë me klube të tjera. Kjo i jep mundësinë të takohet lirisht me Milanin dhe të paraqesë projektet e tij pa u ndikuar nga sezoni aktual, duke planifikuar menjëherë sezonin e ardhshëm në rolin e ri.

Mbyllja e marrëveshjes pritet së shpejti, pasi objektivi i klubit është që të mos e kalojë muajin prill, për të pasur kohë të mjaftueshme për planifikimin e sezonit të ardhshëm pa nxitim.