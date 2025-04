Koeman për Ligën e Kampionëve: Barcelona? Nuk është favoritja e vetme, edhe këto dy skuadra janë në nivel me të

Trajneri i përfaqësueses së Holandës, Ronald Koeman, ka folur gjatë një eventi në “Barcelona Golf Club”, duke komentuar fitoren e thellë të Barcelonës (4-0), që e ka drejtuar në të kaluarën, kundër Borussia Dortmundit:

“Barcelona nuk është favoritja kryesore për ta fituar Ligën e Kampionëve, ka edhe skuadra të tjera që luajnë në të njëjtin nivel. Kam parasysh këtu PSG dhe Arsenalin, për shembull, që i kam parë në të njëjtin nivel dhe me mundësinë për ta fituar Champions-in. Barcelona është në atë nivel”.

Trajneri i "tulipanëve" ka paralajmëruar gjithashtu: “Nuk mendoj se Borussia Dortmundi është aktualisht një gjigant evropian. Verdhezinjtë janë të tetët në Bundesliga dhe kanë krijuar rreth 5 raste ndaj Barcelonës. Nuk duhet të nxitojmë me përfundime.

Është si në Holandë, ku pas Europianit dukej sikur po luanim futboll të dobët dhe se nuk ishim të zotët për asgjë, e tani, pas ndeshjes së madhe kundër Spanjës, duket sikur do ta fitojmë Kupën e Botës. Por nuk është as njëra dhe as tjetra”.

Megjithë këtë frenim euforie, Koeman ka lavdëruar gjerësisht trajnerin Flick dhe skuadrën katalanase: “Hansi po e drejton Barcelonën në mënyrën më të mirë të mundshme. E shoh skuadrën në mënyrë shumë pozitive, prandaj mund të kemi mundësinë për të fituar gjëra të rëndësishme”.

Në analizën e tij për Barcelonën, holandezi ka shtuar: “Trajneri është i zgjuar, i menaxhon mirë lojtarët dhe duket që ka një atmosferë shumë të mirë. Ky është momenti për të shfrytëzuar mundësitë që ka ekipi për të fituar trofe të rëndësishëm”.