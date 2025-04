Arrestohet 44-vjeçari me armë zjarri në qytet

Shkodër, 11 prill 2025 – Policia ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Square”, i cili kishte si synim goditjen e armëmbajtjes pa leje. Si rezultat, është arrestuar në flagrancë një 44-vjeçar që lëvizte me armë zjarri në qytet.

Operacioni u zhvillua nga Forca e Posaçme “Shqiponja” në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, bazuar në informacionet e marra nga inteligjenca policore. Në sheshin “Isa Boletini”, shërbimet e policisë lokalizuan automjetin ku udhëtonte shtetasi I. M., banues në Laknas, i cili u kap me një armë zjarri pistoletë dhe një krehër me 14 fishekë.

Arma e sekuestruar do të dërgohet për ekspertizë në Institutin e Policisë Shkencore. Ndaj 44-vjeçarit rëndon akuza për “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Materialet i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.