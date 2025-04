Tani është ZYRTARE! Salah rinovon me Liverpool-in, ja detajet e kontratës së re

Mohamed Salah nënshkruan zyrtarisht kontratë të re me Liverpool-in, duke iu dhënë fund thashethemeve për transferim në Arabinë Saudite. Anësori egjiptian përballej me një të ardhme të pasigurt, teksa kontrata e tij po shkonte drejt fundit, por më në fund ka nënshkruar kontratën e re.

Salah ka qenë prej kohësh objektiv i klubeve saudite, por tani iu ka dhënë fund spekulimeve rreth së ardhmes së tij. Një deklaratë zyrtare thotë: "Liverpool FC njofton se Mohamed Salah ka nënshkruar një kontratë të re, që do ta mbajë në klub edhe pas sezonit 2024-2025.

Sulmuesi, i cili po kalon një tjetër sezon të shkëlqyer me të kuqtë, ka konfirmuar të ardhmen e tij, duke vendosur firmën mbi marrëveshje. Deri tani, këtë sezon, Salah ka shënuar 32 gola në vetëm 45 paraqitje në të gjitha garat, prej të cilëve 27 në Premier League, duke u bërë golashënuesi më i mirë i kampionatit. Këtyre golave iu shtohen edhe 22 asistime për shokët e skuadrës".

Lajmi i sotëm do të thotë se Salah do ta zgjatë qëndrimin e tij 8-vjeçar në “Anfield” dhe do të vazhdojë ta ndihmojë skuadrën e Arne Slot të luftojë për trofetë më të rëndësishëm në futboll.

Salah tha për faqen zyrtare të klubit: "Sigurisht që jam shumë i emocionuar. Kemi një skuadër të shkëlqyer tani. Edhe më parë kemi pasur një skuadër të mirë. Rinovova sepse besoj se kemi mundësinë të fitojmë trofe të tjerë dhe ta shijoj futbollin tim.

Është fantastike, kam kaluar vitet më të mira këtu. Kam luajtur 8 vite me këtë fanellë, shpresoj të bëhen 10. Po e shijoj jetën dhe futbollin tim këtu. Kam pasur vitet më të mira të karrierës sime me Liverpool-in. Dua t’iu them tifozëve se ndihem shumë, shumë i lumtur që jam këtu. Nënshkrova, sepse besoj se mund të fitojmë shumë trofe të mëdhenj së bashku. Na mbështesni dhe ne do të japim më të mirën, shpresoj që në të ardhmen të fitojmë edhe më shumë trofe".

Klubi nga “Anfield” shtoi në deklaratën e vet zyrtare të rinovimit: "Salah ka vulosur statusin e tij si legjendë e Liverpool-it që nga transferimi i tij prej AS Roma në verën e vitit 2017".

Salah është tani në rrugën për të përmbyllur një dekadë të plotë suksesi në “Anfield”, duke e konsoliduar veten si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e Premier League.

PRITET ZYRTARIZIMI TJETËR!

Virgil van Dijk ka rënë dakord të nënshkruajë marrëveshje të re me Liverpool-in, e konfirmuar

Kontrata e re do të jetë e vlefshme deri në qershor 2027, pra edhe dy vite te Liverpool-i për kapitenin dhe legjendën… Ndërsa hapat formalë me nënshkrim zyrtar do të pasojnë, Virgil e dha pëlqimin për miratimin e marrëveshjes. Salah dhe van Dijk, dy liderët e "Reds" do të mbeten në "Anfield" dhe Premier League.