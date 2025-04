Ish-partnerja zbulon detaje të rënda për Maradonën, dy ditë para vdekjes: E gjeta të fryrë, të shformuar…

Verónica Ojeda, ish-partnerja e Diego Armando Maradonës dhe nëna e djalit të tij më të vogël (Dieguito Fernando), dëshmoi në Gjykatën Penale të San Isidros gjatë seancës së nëntë të gjyqit për vdekjen e Maradonës.

Ish-partnerja e Maradonës drejtoi gishtin drejtpërdrejt ndaj ekipit mjekësor si përgjegjës për vdekjen e ish-futbollistit të shquar më 25 nëntor 2020.

"Të gjithëve na thoshin se ishte më mirë ta shtronim në një shtëpi, pra të ndiqej në kushte shtëpie. Na thanë se do të kishte infermierë, se do të ishte sikur i shtruar në spital. Gjithçka që do të kishte në një spital, do të ishte edhe në shtëpi. Luque dhe Cosachov na thanë kështu… Por shtëpia në Tigre nuk ishte e pajisur, ishte e ndotur dhe nuk ishte e përshtatshme për ta shtruar. Nuk kishte as një banjë të denjë", – tha ajo me lot në sy.

Verónica Ojeda gjithashtu dëshiroi të fajësonte edhe rrethin shoqëror të Maradonës për vdekjen e tij: "Ata donin ta shihnin Diegon keq, nuk donin ta shihnin mirë. Nuk donin që ai të ishte i vetëdijshëm dhe i aftë për ta shijuar jetën".

Më 23 nëntor, dy ditë para vdekjes së ish-futbollistit, Verónica Ojeda shpjegoi mes lotësh se si e pa ish-partnerin: "Mbërrita rreth orës 5 të pasdites, Diego ishte vetëm, me Corian dhe një infermiere bionde, që ishte ulur në dhomën e ndenjes duke lexuar një revistë. Kur hyra, i thashë: Diego, çfarë të ka ndodhur? Ishte i fryrë, i shformuar, barku, duart..; të gjitha të fryra".

Verónica Ojeda, e cila ishte partnere e Maradonës në mënyrë të ndërprerë nga viti 2005 deri në 2014, deklaroi se mjekët Leopoldo Luque dhe Agustina Cosachov e kishin gënjyer për operacionin e fundit të Maradonës: "Luque na tha se e kishte operuar ai vetë, por më pas mësuam që e kishte operuar një tjetër mjek. Është çmenduri, por kështu ka qenë. Na gënjyen në sy të gjithëve. Na qeshën në fytyrë".