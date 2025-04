Marotta: Po, tani jemi favoritë ndaj Bayernit. Duhet mentaliteti i duhur edhe në çerekfinalen e kthimit

Beppe Marotta, presidenti i Interit, ka folur për momentin aktual të skuadrës dhe objektivat sezonalë: “Jemi të kënaqur që jemi prezentë në momentin e duhur në të gjitha kompeticionet, kjo ishte ajo që donim të arrinim dhe ia kemi dalë. Pastaj, kemi detyrimin të provojmë deri në fund.

Me këtë rast dua ta theksoj: kemi fituar në Mynih çerekfinalen e parë, por nuk kemi fituar ende asgjë. Të gjitha rezultatet mund të përmbysen, duhet e njëjta vendosmëri si në Gjermani. Kemi fituar me meritë dhe me vetëdijen se mund t’ia dilnim në Mynih, tani kemi ndeshjen e kthimit. Favoritë tashmë jemi ne, jo bavarezët.

Kjo do të thotë se duhet të kemi mentalitetin e duhur edhe në kthim. Dhe të mos harrojmë që të shtunën kemi një takim të rëndësishëm, ndaj Cagliarit. Në futboll, nëse truri nuk është i lidhur si duhet me këmbët, rrezikon të mos jesh në nivelin e duhur.

Në letër ka ndeshje që duken të lehta, por në fushë has shumë vështirësi. Ajo që duam t’u përcjellim lojtarëve është të hyjnë në fushë ndaj Cagliarit sikurse ndaj Bayernit në Munih”.

Pra, duhen nxjerrë mësime nga barazimi në Parma: “Në Itali nuk ka më ndeshje të lehta. Edhe ekipet e vogla mund të të vendosin në vështirësi. Flitet shumë për përballjet direkte, janë të rëndësishme, por të gjitha ndeshjet kanë vështirësitë e tyre.

Shpesh, problemet më të mëdha i gjen kundër skuadrave që në letër duken të lehta, por në fakt janë të rrezikshme. Kanë mbetur edhe 7 javë kampionati, por nuk e shikoj kalendarin. Theksoj vetëm që duhet të jetojmë me tri realitete; kampionat, Champions dhe Kupë Italie, që na përfshijnë në një mënyrë ndryshe nga skuadra si Napoli, që Lufton vetëm për titullin e Serie A”.

Kreu i klubit zikaltër i dha përgjigje pyetjes nëse vazhdohet me Inzaghin edhe pa trofe këtë sezon: “Me Inzaghin patëm atë fat që quhet t’i gjesh njerëzit e duhur në momentin e duhur. Jo të gjithë e kujtojnë, por kur Conte u largua, tregu nuk kishte shumë alternativa. Ai po rinovonte me Lazion dhe, për fat, ende nuk kishte firmosur.

Kemi pasur fatin të gjejmë një trajner të mirë, që ka evoluar me kohën dhe është ende i ri. Ka treguar se zotëron të gjitha njohuritë specifike për futbollin. Nuk është i mirë vetëm në aspektin taktik, por edhe në menaxhimin e grupit. Dhe kjo, sot, është një nga gjërat më të vështira në futboll”.