Ndeshja kundër Udinese, Conceição konfirmon mungesën e madhe në sulmin kuqezi

Trajneri i Milanit, Sergio Conceição, foli në konferencën për shtyp në prag të sfidës së kampionatit kundër Udineses, ndeshje e vlefshme për javën e 32-të të Serie A.

Pse ndërroni shpesh strategji në pushimin e ndeshjes?

Duket si një kontradiktë, por unë nuk i hedh lojtarët në fushë për t’i zëvendësuar në pushim. Mendoj sesi shkojnë ndeshjet dhe më pas përpiqem t’i menaxhoj apo t’i zëvendësoj për t’i ndihmuar djemtë. Në bazë të ndjesive që kam gjatë javës, përzgjedh planin e lojës, i cili më pas mund të ndryshojë, sidomos nëse kalojmë në disavantazh.

Jovic është në formë… A po e konsideroni vendosjen e tij në formacion?

Formacioni 4-4-2 është një nga modulimet që më pëlqen më shumë, kam luajtur shumë vite me të. Sidoqoftë, ende nuk jemi aq të ekuilibruar dhe solidë për të luajtur me dy sulmues, duke shtuar Leao që sulmon shumë, Theo që sulmon shumë, mbrojtësit anësorë të avancuar. Mund të jesh ofensiv edhe me një sulmues të vetëm.

Si është Santiago Gimenez pas problemeve të fundit?

Një gjë mund ta them me siguri: Santi nuk do të jetë në fushë sonte në mbrëmje.

A po mendoni për një modul të ri?

Kanë ndodhur shumë gjëra: Loftus-Cheek që përfundoi në spital, Thiaw me dhimbje stomaku, Walker që u dëmtua në shtëpi. Janë gjëra që nuk mund t’i kontrollojmë. Përsa i përket asaj që mund të kontrollojmë, po mendojmë edhe për dinamika të ndryshme taktike.