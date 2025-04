‘Plumbi i Artë’/ Xhuljan Hoxha: Erjon Alibej organizoi vrasjen e Kilës! I penduari i drejtësisë: Do i them të gjitha pas Nuredin Dumanit

Në Gjykatën e Posaçme po zhvillohet sot një tjetër seancë gjyqësore për dosjen "Plumbi i Artë". Në seancën e sotme ka dhënë deklarime një nga të pandehurit e dosjes, Xhuljan Hoxha.

Gjatë fjalës së tij ai ka shkëmbyer edhe disa replika me të penduarin e drejtësisë, Erjon Alibej. Ky i fundit është shporehur se mediat duhet të bëjnë durim sepse pasi të përfundojë dëshminë e tij Nuredin Dumani do të flasë për gjithçka. Sipas tij, i penduari tjetër i drejtësisë, Dumani ka thënë shumë të pavërteta dhe trillime.

Replikat në gjyq:

Xhuljan Hoxha: Në një nga takimet që kam zhvilluar me Erjon Alibeaj, ai më ka folur për vrasjen e Kastriot Kilës. Ai më ka tregu se si e ka porositur vrasjen e Kastriot Kilës. Financues dhe organizator i kësaj ngjarje është Erjon Alibej, jo Suel Çela.

Erjon Alibej: Doja të sugjeroja që mediat të bëjnë durim, sepse pasi të mbarojë Nuredin Dumani dëshminë e tij dhe unë do flas për gjithçka. Nga deklarimet e mia, kanë për të dëgjuar mediat për të gjithë Suel Çelat. Unë do i them të gjitha. Janë thënë shumë të pavërtetë dhe trillime, sugjeroj mediat mos të nxitohen derisa të japim dhe ne deklarimet tona.

Xhuljan Hoxha: Unë kam marrë burgim të përjetshëm për fjalët e tua. Kam shumë unë për të thënë për ty.

Të pandehurit e dosjes “Plumbi i Artë” akuzohen për disa vrasje, atentate të mbetur në tentativë dhe vjedhje me dhunë, të zbardhura pas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani. Prokuroria e Posaçme po vijon procesin për dosjen e bujshme, ku ka disa të pandehur. Nuredin Dumani është në cilësinë e të penduarit, si bashkëpunëtor i SPAK, duke zbardhur të paktën 12 vrasje dhe dhjetëra krime të tjera në një dekadë, si dhe porositë që merrte për ekzekutime, me pagesa deri në 200 mijë euro.