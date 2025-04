Arsenal–Real, flet Ancelotti: Sonte janë 90 minuta shumë të rëndësishme, por jo vendimtare

Mbrëmja e sotme rezervon një përballje të zjarrtë në “Emirates Stadium”, ku në orën 21:00, Real Madridi do të sfidojë Arsenalin vendas, në çerekfinalen e parë të Ligës së Kampionëve. Në prag të këtij takimi, trajneri Carlo Ancelotti doli para mediave për të ndarë mendimet e tij rreth sfidës dhe situatës së skuadrës që drejton.

I pyetur nëse e sheh Realin pretendent për trofe këtë sezon, tekniku italian u shpreh me siguri: “Mendoj se po, përndryshe nuk do të isha këtu, do të merrja parasysh një pushim. Duhet të përpiqesh dhe pastaj, nëse gjithçka shkon mirë, fiton. Nëse jo, mendon për sezonin tjetër”.

Një nga aspektet që është diskutuar shumë këtë sezon për “Los Blancos” janë goditjet standarde, ku Ancelotti pranoi se duhet përmirësim, veçanërisht ndaj një rivali si Arsenali: “Arsenali është shumë i rrezikshëm në goditjet standarde, do të përpiqemi të mbrohemi sa më mirë. Sidoqoftë, edhe ne mund të jemi të rrezikshëm kur kemi goditje standarde. Ky do të jetë një aspekt shumë i rëndësishëm në këtë ndeshje”.

Pas humbjes kundër Valencias, kritikët nuk munguan, por Ancelotti zgjodhi të fokusohet tek e tashmja: “Nuk mund të mendojmë për kritikat kur kemi një ndeshje çdo tri ditë. E kemi analizuar atë ndeshje, tani është momenti të përgatitemi mirë për këtë sfidë Champions-i. Janë 90 minuta shumë të rëndësishme, jo vendimtare, sepse kemi edhe 90 të tjera në ‘Bernabéu’, para tifozëve tanë”.

Në lidhje me fishkëllimat ndaj Vinicius Junior në ndeshjen e fundit, ai shtoi: “Nuk kam folur me të për këtë. E di se mund të kishte luajtur më mirë. Sidoqoftë, sonte pres të bëjë një ndeshje të madhe”.

Një tjetër temë që u prek në konferencë ishte rikthimi në vëmendje i Martin Ødegaard, një ish-lojtar i Real Madridit, sot lider tek Arsenali: “Nuk kishte hapësirë për të te Real Madridi, që të tregonte cilësitë reale. Ai vendosi të largohej për të pasur mundësi të luante diku tjetër. Tani është te një nga klubet më të mira, luan në Ligën e Kampionëve. Është shumë i ri, talenti që ka sot është i njëjti që kishte në moshën 16-vjeçare. Që atëherë ka treguar karakterin dhe guximin për të dalë përpara dhe për t’u bërë një nga më të mirët në Europë”.

Lidhur me rëndësinë e përvojës në turneun më prestigjioz të klubeve europiane, Ancelotti theksoi: “Përvoja në këtë turne është shumë e rëndësishme. Të kesh njohuri do të thotë të mos kesh frikë nga këto ndeshje, nga ky presion. Kjo i ndihmon edhe lojtarët e rinj”.

Në fund, nuk munguan pyetjet për të ardhmen e tij, të cilave Ancelotti iu përgjigj me qetësinë që e karakterizon: “Nuk e di nëse janë lodhur me mua, ndoshta…, por ajo që ka rëndësi është që personi më i rëndësishëm (Florentino Pérez) të mos lodhet. Ajo që mund të ndryshojë gjithçka është pikërisht kjo: që njeriu më i rëndësishëm i këtij klubi të mos lodhet me mua”.