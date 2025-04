Gega, pas disfatës 3-0 ndaj Tiranës: Ky derbi ishte i çuditshëm, u ndëshkuam nga 3 goditje standarde

Skënder Gega mori dy fitore radhazi, pas rikthimit në stolin e kuq, por ngeci në derbin e madh të kryeqytetit. Ndaj Tiranës, në “Arena Kombëtare”, u mund 3-0 dhe tani ndjen presionin që i vjen nga pas prej Elbasanit për vendin e katërt në renditje. Pra, në tri ndeshjet e mbetura të kampionatit, Partizani duhet të sigurojë “final four”. Duke folur para mediave, kryepankina e “demave të kuq” u shfaq i zhgënjyer nga disfata e thellë me Tiranën:

“Të them të drejtën ka tjetër impakt humbja në derbi, por në sport pranohet, sidomos kur kundërshtari bën më mirë. Unë nuk pranoj mos vlerësimin sa duhet të derbit. Ndoshta vjen nga eksperienca, ndoshta një pjesë e atyre që unë drejtoj nuk e kuptojnë. Ka qenë një derbi i veçantë, ku jemi dënuar nga 3 goditje standarde.

Në momentin më të mirë që ne morëm masat dhe fushën, u bë ai gabim. Derbi ka impakt tjetër, është sensitiv. U munduam, por nuk ia dolëm, edhe pse i shpenzuam të gjitha energjitë që kishim. Nuk arritëm të ishim agresivë dhe të merrnim më tepër përsipër.

Frikë për ‘final four’? Patjetër që nuk është situatë e mirë. Elbasani po bën shumë mirë, fitoi kundër kampionëve. Ne duhet të shohim veten tonë, nga nesër të bëjmë më mirë. Kjo humbje ishte jo e mirë, të paktën në këto moment.

Zëvendësimi i Mintongo në minutën e 20-të? Me të mendova të kisha më shumë ekuilibër, duke ndjekur javën që kaloi. T’ju them të drejtën e kam parë që ishte i tensionuar para ndeshjes. Ai nuk po dilte, ishte gjithmonë me vonesë edhe në organizim. E kishim bërë plan që Kote do futej shumë shpejt në lojë. Me hyrjen e Kotes shpresova dhe mendova se ndryshoi diçka.

Bintsoukën, javën që kaloi e kam ndërruar shumë shpejt, mendova se është rehabilituar, por ka mungesë freskie fizike. Hodhëm gjithë arsenalin tonë, Eleken dhe Zekën. Duke menduar që kishim shpresë, pësuam goditje. Unë nuk jam i zemëruar, iu thashë lojtarëve që s’duhet t’iu bëjnë gjyqin shokëve.

Presioni ka qenë edhe para ndeshjes, por një lojtar me eksperiencë dhe duhet të ketë edhe kualitet. Duhet të shikonim më shumë vertikalizime, nuk morëm shumë përsipër në sulm. Kishim dy mesfushorë, por duhej të bënim shumë më tepër, të merrnin zonat boshe dhe të krijonin hapësira.

Janë larguar lojtarë cilësorë dhe kritikohet klubi? Unë mendoj se është mirë që kanë ikur, por më vjen çudi se asnjëri nuk e ka shfrytëzuar këtë shans të artë për t’i zëvendësuar të larguarit në fushë. Kohë e shkurtër, 3 ndeshje në 7 ditë. Unë jam trajner, nuk shikoj gjërat që kanë ndodhur përpara, por nuk e mendoja që në këtë ndeshje të ndëshkoheshim në këtë mënyrë.

Mund të kesh 100 dilema dhe kur fillon loja thua që nuk ishte ashtu siç mendova. Baza ishte që të luanim me 4-2-3-1. Kemi mungesa, nuk është se i kemi të gjithë në dispozicion, ndaj dolëm te 3-5-2. Me Osmanllarin kishim balancë, por mesfusha nuk mbështetej siç duhet, sulmi nuk ishte i freskët. Kur e kam parë Binstoukën kam thënë që mund të na ndihmojë, por kur nuk është i freskët fizikisht, nuk ka çfarë bën”.