Revoltohen motrat Nikolli: Po na shtypni ne dhe mbroni kriminelët!

Motrat Xhovana dhe Alda Nikolli kanë shpërthyer sërish në akuza të forta ndaj SPAK, në lidhje me kontrollet e ushtruara në banesën e tyre dhe sekuestron e telefonave.

Në një video në TikTok, Alda Nikolli ka akuzuar Prokurorinë e Posaçme se po mbron kriminelët dhe se ka shkelur privatësinë e saj, duke deklaruar se e kanë pyetur pse ka dy tre të dashur.

Gjithashtu ajo tha kanë shkuar në SPAK dhe i është kërkuar që të shkëpusë çdo kontakt me bashkëpunëtorin e penduar të drejtësisë Nuredin Dumani.

Akuzat e MOTRAVE Nikolli:

Alda Nikolli: Ne nuk donim! Mua njëherë nuk më lejohet fare, se më është bërë presion, se në momentin që unë dal në media, unë e di që pas 2-3 orësh do vinë të më marrin. Me zotin lart dhe duke qenë e pastër, e ndjej për detyrë me u shpjeguar. Duke ik në Spanjë, unë jam ndaluar bashkë me Xhovanën! Më kanë bërë kontroll për dyshim eksplozivi! Më kanë fut tek dhoma dhe më kanë kërkuar kodin e telefonit, gjë që unë e kundërshtova dhe ngrita zërin, Vjen hetuesja dhe më thotë: pusho se ta rrasa një.., Nuk më ka prekur askush me dorë dhe s’më ka bërë askush asnjë gjë dhe janë në rrefull se po bëshin punën e vet. Por nuk më duket i drejtë fakti që ime motër, Xhiovana Nikolli të merret dhe të futet në një dhomë veçmas nga mua dhe t’i thuhet tekstualisht fjalët “mos ik në Spanjë se motra jote do të vrasi”!

Kush do e vrasë motrën time?

Për çfarë do e vrasin motrën time? Do e vrasin kriminelat që mbroni ju?

Nuk po përmend emra sot, por po lë një video tjetër, por po lë një video tjetër, që çfarë do që të ndodhi mua, do dalë këtu dhe më pas do e shihni se kush nuk ështëi pastri dhe kush jo?

Po na shtypni ne duke mbrojt kriminelat?

Detyra juaj është që ta zbardhni ngjarjen dhe jo të na vrisni ne për së gjalli, dhe jo të ndani një vajzë nga nëna e vetë, se e arritët këtë qëllim..

Xhovana Nikolli: Iku kjo. Erdhën në shpi për kontroll, madatin e kishin, por në mandat nuk ishte e shkruar që të sekuestrohet telefoni i Gjovalin Nikolli dhe Luljeta Nikolli, dhe për këtë arsye jam revoltuar dhe kanë dashur që të më vendosin prangat mua dhe e kam grisur mandatin në sy të shefit, se nuk mundesh që të sekuestrosh telefonin.

Alda Nikolli: Do të rikthehem në kohën kur kam shkuar në SPAK she iu kam treguar që jam në një lidhje me Nuredin Dumanin. Më kanë thënë që sdo kesh asnjë lloj komunikimi me atë, do ndërpresësh çdo gjë. Ikam bërë bllok dhe kam fshirë fotot dhe çdo gjë dhe jam larguar.

Prap kam shkuar në SPAK për të denoncuar dyshimet se pas ngjarjes, fshihet Nuredin Dumani.

Pra dyshojmë tek ai, por nuk thash unë që e ka vendos Nuredin Dumani me dorën e vet, që po mundoheni që ta ma hidhni mua deklaratën.

Por unë thash gjeni personin dhe nxirreni në shesh. Unë nëse do isha në dijeni, do e kisha nxjerra e para atë person.

Më kanë ndërhyrë dhe më kanë thënë pse ke dy apo tre të dashur?

Pse më ndërhyni në privatësi.

Ne jemi këtu dhe këtu do qëndrojmë, jemi të lira dhe ndaj nesh nuk ka asnjë akuzë.

Nuk kemi dalë në emisione se e kami pas të ndaluar. Unë dola në emision se kisha frikë! Mua smë mbrojti shteti.