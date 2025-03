Mbappé dhe fyerjet e rënda ndaj Rabiot: Jemi lodhur me këto gjëra, ka limite që nuk duhen kaluar

Dita e madhe e Kylian Mbappé ka ardhur. Sulmuesi i Real Madridit foli në konferencën për shtyp së bashku me trajnerin Didier Deschamps, në prag të ndeshjes kundër Kroacisë, e vlefshme për çerekfinalet e “Nations League”.

Kapiteni i kombëtares franceze foli gjithashtu për pankartat fyese ndaj familjes së Rabiot, të shfaqura në “Parc des Princes” gjatë ndeshjes PSG-Marseille: "Kam folur me Adrien (Rabiot) dhe ai është shumë i prekur, kjo situatë nuk është aspak e lehtë.

Pak njerëz e dinë se çfarë ndjesie është, kjo nuk lidhet vetëm me PSG-në, sepse e njëjta gjë ndodhi me Bradley Barcola në Lyon. Nuk e kuptoj pse flitet për familjet, është një zakon i keq. Të flasësh për nënën, babanë…

Nëse ju shkruani një artikull të keq, unë nuk flas për vajzat tuaja, është qesharake. E shohim gjithnjë e më shpesh, shpresoj që kjo të frenohet, sepse jemi lodhur. Ka kufij që nuk duhen kaluar".

Rikthimi në kombëtare: "Èshtë fantastike të jem sërish me grupin. Flas pothuajse gjithmonë me shumicën e shokëve të ekipit dhe ndonjëherë shkoj me pushime me disa prej tyre. Situata ime mund të mos ketë qenë e qartë nga jashtë, por brenda gjithmonë ka qenë e qartë".

E ardhmja me kombëtaren franceze dhe Kupa e Botës 2026: "Siç e kam thënë, mendimet e mia janë të përqendruara te Kupa e Botës 2026. Një turne i këtij niveli kërkon të gjitha energjitë tona. Duam të përgatitemi mirë për këtë kompeticion. Ëndërrojmë të bëhemi sërish kampionë të botës".

Lëvdata për Dembélé: "Ai është një lojtar kyç. Kam qenë gjithmonë i emocionuar të luaj me të dhe jam i lumtur të shoh formën e tij të mirë. Nëse kemi Ousmane në të njëjtin nivel që po tregon te PSG, do t’i fitojmë ndeshjet. Së bashku jemi edhe më të paparashikueshëm, e njohim njëri-tjetrin për mrekulli".