Argjentina ka vendosur, Lautaro kthehet në Itali: Lëndim muskulor në bicepsin femoral

"Sulmuesi Lautaro Martínez do të mungojë në dy ndeshjet e marsit për shkak të një lëndimi muskulor në bicepsin femoral të këmbës së majtë", – ka njoftuar kombëtarja e Argjentinës përmes kanaleve të saj zyrtare. Kapiteni i Interit do të rikthehet kështu në Milano dhe nuk do të marrë pjesë në sfidat e ardhshme të “Selección”.

Skuadra e Lionel Scalonit do të përballet të premten në mbrëmje me Uruguajin në një ndeshje të vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2026, ndërsa të mërkurën do të zhvillohet një tjetër përballje e madhe ndaj Brazilit.

Lëndimi i Lautaros shqetëson Interin, duke marrë parasysh se zikaltërit pritet të kalojnë një periudhë të ngarkuar deri në fund të sezonit. Interi është ende në garë për të fituar Serie A, Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Italisë, duke pasur një kalendar të ngjeshur përpara.

Lautaro nuk është i vetmi lojtar i Interit që nuk do të jetë i pranishëm me kombëtaret për shkak të lëndimeve. Dimarco, Darmian, Zalewski dhe Zielinski kanë vazhduar të punojnë veçmas në qendrën stërvitore të Pinetina, ndërsa të premten do të bashkohen me grupin disa nga lojtarët e paktë të paprekur nga dëmtimet.

Ndërkohë, në kampin zikaltër pritet të ketë më shumë informacione për gjendjen e Denzel Dumfries, i cili pësoi një problem fizik gjatë ndeshjes ndaj Atalantës në Bergamo. Po ashtu, ka kontakte të vazhdueshme me stafin mjekësor të Argjentinës për të mësuar më shumë rreth gjendjes së Lautaro Martínez.