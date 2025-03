 Pato: Dashuria e tifozëve të Milanit nuk mund të shpjegohet, është e paçmueshme

"Kur mbërrita, i thashë vetes të mos qaja, por jam emocional. Erdha këtu 17-vjeçar, pastaj u ktheva në Brazil". Alexandre Pato, ish-sulmuesi i Milanit, u intervistua nga kanalet zyrtare të klubit kuqezi gjatë rikthimit të tij në Milanello. Ja fjalët e brazilianit, të mbushura me kujtime dhe histori nga prapaskenat e karrierës së paharrueshme me “Djallin”:

"Po, vitet që kalova këtu ishin ndër më të mirat e jetës sime. Të kalosh kohë në Milanello është diçka e mahnitshme. Dita e parë? Më kujtohen shumë gjëra. Kontrolli mjekësor, mbërrita në Milanello dhe nuk shihja asgjë, sepse më kishin hedhur pika në sy. Ancelotti i bëri të gjithë të ngriheshin për të më përshëndetur. Do ta mbaj me vete atë moment gjithë jetën. Mezi po pres që ta sjell edhe djalin tim këtu. Sa shumë kam vrapuar këtu".

Pse zgjodhe Milanin?

Sepse fitonte Champions League dhe kishte lojtarët më të mirë në botë: Maldini, Ronaldo, Sheva, Kaka, Cafù, Nesta, Pirlo, Ambrosini, Gattuso. Ishte një skuadër e mrekullueshme dhe unë doja të luaja me të. Episodi me Kaladze? Në stërvitje më godiste shumë dhe kjo më ndihmoi të bëhesha më i fortë, më mësoi me futbollin italian. Sidoqoftë, ai që godiste më shumë në stërvitje ishte Gattuso. Cafù dhe Emerson, nga ana tjetër, silleshin më shumë si baballarë me mua.

Çfarë kujton nga debutimi yt kundër Napolit?

Luaja në sulm me Ronaldon. Mbaj mend që Favalli më dha një pasim të gjatë, unë mora pozicionin ndaj mbrojtësit dhe shënova në debutim. ‘San Siro’ shpërtheu, të gjithë festonin, ishte një moment i paharrueshëm për mua.

Cila ishte shakaja më për të qeshur e asaj kohe si kuqezi?

Gjatë intervistave, Cassano prekte gjithmonë flokët, sepse mendonte se dukej bukur. Një herë ia prisha flokët dhe ai u inatos shumë (qesh).

Ju ishit lojtari më i ri që arritët 50 gola me Milanin…

Nuk mendoja shumë për numrat. Mund të kisha shënuar më shumë, sigurisht, po të kisha pasur edhe më tepër fat. Kam ndier gjithmonë të njëjtin emocion, si në golin e parë, ashtu edhe në të fundit. Goli pas 40 sekondash në derbi? Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, stadiumi shpërtheu. Do ta tregoj këtë për gjithë jetën time. Titulli kampion? Pamja më e bukur ishte festa mes turmës së madhe në rrugët e Milanos. Për mua, të fitoja kampionatin italian dhe të isha pjesë e historisë së Milanit është diçka e mrekullueshme.

Goli ndaj Barcelonës pas 24 sekondash lojë…

Njerëzit ende sot ma kujtojnë. Ishte i paharrueshëm.

Ju kanë penalizuar shumë dëmtimet…

Dikur ishte ndryshe nga sot. Unë doja të luaja dhe nuk respektoja kohën e rikuperimit. Sidoqoftë, dëmtimet janë pjesë e futbollit, nuk pendohem për asgjë. Kështu ndodhi, por më shërbyen si mësim. Sot, të rinjve iu them të marrin kohën e duhur të rikuperimit dhe t’u besojnë këshillave të profesionistëve.

Njerëzit ende sot kanë simpati për ju…

Më pëlqen të kthehem këtu, sepse italianët janë ndryshe. Ju i doni lojtarët për atë që janë, jo vetëm për atë që bëjnë në fushë. Dashuria e tifozëve të Milanit nuk mund të shpjegohet. Ndoshta mund të kisha fituar gjithçka diku tjetër, por ngrohtësia që mora te Milani është e paçmueshme.