Media gjermane “ndez sirenat e alarmit”: Ballkani në rrezik

Shtypi gjerman shkruan për Bosnje-Hercegovinën dhe “momentin e favorshëm” për Dodikun. Ai po mbështetet te administrata e re e Trumpit, duke shpresuar që ajo të jetë më bujare ndaj tij dhe që BE-ja të jetë e preokupuar me krizat e veta. Dodik i bëri thirrje Putinit për ndihmë. Në një artikull të titulluar “Balkan Firestarter”, gazeta Kellner Staats-Anzeiger shkruan se “udhëheqësi serb Milorad Dodik dëshiron të ndajë Republikën Srpska nga Bosnja dhe Hercegovina” dhe shprehet: “Ballkani po zien rrezikshëm.” Autori i artikullit, Markus Schönher, shtron pyetjen: “Kush është nacionalisti që numëron Viktor Orbanin dhe Vladimir Putinin ndër aleatët e tij dhe shpreson gjithashtu në mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump?” Dhe ai përgjigjet kështu: “Kushdo që dëshiron të kuptojë Dodikun, duhet të shikojë historinë e Bosnje-Hercegovinës, e cila, pas luftës (1992–1995) me qindra mijëra të vdekur, u nda në një federatë boshnjako-kroate dhe një entitet serb. Kjo është ajo që parashikon Marrëveshja e Dejtonit, e cila i dha fund masakrave të motivuara etnikisht…”.

Gazeta gjermane thekson më tej se 65-vjeçari Dodik, i cili studioi dhe u diplomua për shkenca politike, ndaloi veprimet e autoriteteve qendrore boshnjake në RS, të cilat, sipas politikanëve nga Sarajeva, “e shndërruan atë në organizatorin kryesor të një grushti shteti antikushtetues.” “Ka pasur përpjekje të ngjashme që në vitin 2021, por reagimi i bashkuar i Perëndimit ndaloi ambiciet e Dodikut,” kujton për gazetën gjermane Adnan Ćerimagić, një bashkëpunëtor në institutin me qendër në Berlin, Iniciativa për Stabilitetin Evropian (ESI). Edhe këtë herë ka rezistencë ndërkombëtare ndaj këtyre lëvizjeve, duke përfshirë mundësinë e sanksioneve nga Gjermania. “Nëse Dodik vazhdon, institucionet shtetërore dhe subjektet mund të gjenden në konflikt të drejtpërdrejtë, gjë që e bën situatën të paparashikueshme,” vlerëson Ćerimagić. Gazeta gjermane shprehet gjithashtu se presidenti i Republikës së Serbisë ka mbështetjen e Rusisë dhe Hungarisë, të cilat dënuan vendimin kundër Dodikut javën e kaluar, me kryeministrin Orban që deklaroi se “gjuetia politike e shtrigave është një shembull i trishtuar i abuzimit të sistemit gjyqësor si një armë kundër një lideri të zgjedhur në mënyrë demokratike.”

Dodik, ideologjikisht më i afërt me Vuçiçin

Kremlini ka një “aleat në rajon” në Dodik, shkruan gazeta gjermane, duke shtuar se “Dodik është ideologjikisht më i afërt me presidentin autoritar dhe rusofil serb Aleksandër Vuçiç.” “Verën e kaluar, ata të dy, pas të ashtuquajturit Kuvendi Gjithëserb, prezantuan një dokument në të cilin angazhohen për një të ardhme të përbashkët të popullit serb. Plani i tyre është të dobësojnë institucionet shtetërore të BiH dhe të anulojnë të gjitha arritjet e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit nga viti 1995,” vlerëson Anzeiger, duke cituar Ćerimagić për Kellner Staats. Dhe ai shton: “Dodik ndihet i inkurajuar nga situata aktuale globale, ai e bëri të qartë këtë duke u paraqitur në mitingje i veshur me një kapele të kuqe me mbishkrimin ‘Make America Great Again’, edhe pse ai është nën sanksione nga SHBA dhe Mbretëria e Bashkuar.”

Ai po mbështetet te administrata e re e Trumpit që të jetë më simpatike ndaj tij dhe te fakti që BE-ja është e preokupuar me krizat e veta. Një ekspert i Ballkanit nga Universiteti i Gracit, Florian Bieber, i cili citohet në artikull, beson se Dodik po i vendos shpresat jo vetëm te Trumpi, por edhe te i dërguari i tij special, Richard Grenell, i cili është në kontakt me Dodikun. Megjithatë, sipas Bieberit, “Dodik mund të jetë i gëzuar para kohe për planet e tij secesioniste, pasi përkeqësimi i marrëdhënieve midis BE-së dhe SHBA-së mund të rrisë presionin ndaj tij.” Eksperti austriak beson gjithashtu se ndarja formale e Republikës Srpska nga Bosnja dhe Hercegovina është e vështirë të imagjinohet: “Dodik nuk ka ushtri. Ai ka një forcë policore të militarizuar, por nuk do të ishte në gjendje t’i rezistonte rezistencës nga Evropa… Në vend të konfrontimit të armatosur, Dodik do të vazhdojë të përdorë bllokadën e qeverisë qendrore të Bosnjës sa herë që t’i jepet rasti. Ai është një mjeshtër i vërtetë në këtë,” përfundon Bieber.