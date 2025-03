V’ranë shqiptarin në Itali dhe plagosën një tjetër, arrestohen dy kushërinjtë në Dibër

Dibër, 15 mars 2025 – Dy kushërinj shqiptarë, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për vepra penale të rënda, janë arrestuar në Dibër, pas një operacioni të koordinuar mes Policisë së Shtetit dhe autoriteteve italiane. Dy shtetasit, Andon (alias Afrim) Sina, 51 vjeç, dhe Niko (alias Faslli) Sina, 48 vjeç, u arrestuan gjatë një operacioni të koduar “Difficult Conditions”, pasi fshiheshin dhe përdornin identitete të tjera.

Vrasja dhe plagosja në Itali Kushërinjtë Sina akuzohen për vrasjen e shtetasit shqiptar B.C. dhe plagosjen e rëndë të shtetasit F.S., ngjarje që ndodhi më 22 shtator 1999 në Komunën Griciniano d’Aversa, në Itali. Ata dyshohet se kanë kryer veprën për arsye të lidhura me ndarjen e të ardhurave nga aktivitete të paligjshme. Pasi ndodhi ngjarja, ata u shpallën në kërkim dhe u dënuan me 14 vjet e 11 muaj burgim secili nga Gjykata e Apelit të Napolit, për "Vrasje me dashje të kryer në bashkëpunim" dhe "Vrasje e mbetur në tentativë".

Operacioni dhe kapja e autorëve Operacioni për kapjen e dy kushërinjve u realizua në kushte të vështira terreni dhe moti, duke koordinuar aktivitetin me shërbimet e Policisë së Shtetit dhe të Policisë Italiane. Ata ishin fshhur në fshatin Rreth-Kale të Dibrës, ku përdornin identitete të tjera për të shmangur identifikimin. Pas intensifikimit të hetimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë mes dy forcave të rendit, u bë e mundur lokalizimi dhe arrestimi i dy shtetasve shqiptarë, që ishin të renditur në listën e 100 personave më të kërkuar në Itali.

Ekstradimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar Të dy kushërinjtë Sina pritet të ekstradohen në Itali për të vuajtur dënimin për krimet e kryera. Ky operacion është pjesë e një serie veprimesh të vazhdueshme nga Policia e Shtetit për kapjen e personave të kërkuar ndërkombëtarisht, duke demonstruar angazhimin maksimal të autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtarë.

Reagimi i Policisë Policia e Shtetit ka falënderuar Shërbimin e Qendrës Operative dhe Skuadrën Fluturuese të Casertës për koordinimin e informacioneve dhe bashkëpunimin e ngushtë me autoritetet italiane. Ky operacion i suksesshëm pasqyron angazhimin e Policisë së Shtetit Shqiptar për të punuar pa rezerva me partnerët ndërkombëtarë dhe për të siguruar drejtësinë, duke përforcuar lidhjet mes dy institucioneve të rendit.