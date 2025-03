ELBASAN- Qytetarë të shumtë kanë udhëtuar ditën e sotme Elbasanin në Ditën e Verës. Dita e Verës solli në Elbasan qytetarë nga zona të ndryshme të vendit ndërsa atmosfera festive ka nisur prej disa ditësh.

Pamjet me dron, tregojnë numrin e lartë të njerëzve që vizituan sot Elbasanin. Mbrëmë mësohet u zhvillua një koncert në qendër të qytetit që vijoi deri në orët e mesnatës duke kulmuar me shpërthimin e fishekzjarrëve.

Në sheshin “Gensher” në Elbasan do të ketë panaire të shumta si ai i zejeve dhe i ballokumeve. Por përpara këtyre, në bulevardin e qytetit zhvillohen karnavalet. Aktivitetet në Elbasan do të vazhdojnë edhe gjatë mbrëmjes, por nuk do të ndalen vetëm sot. Ato do të vijojnë deri më 16 Mars.