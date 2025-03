UEFA ‘lan duart’ me anulimin e penalltisë së Alvarez, premton rishikimin e rregullit përkatës

Në ndeshjen mes Atlético Madridit dhe Real Madridit në Champions League, një moment shumë i diskutueshëm ndodhi gjatë ekzekutimit të penalltive, kur Julian Alvarez shënoi, por goli iu anulua për shkak të një prekjeje të dyfishtë të topit.

Gjatë gjuajtjes, VAR konstatoi se Alvarez, në mënyrë të pavullnetshme, preku topin edhe me këmbën mbështetëse përpara se të shënonte. Sipas rregullit aktual të FIFA-s (Neni 14.1 i Rregullave të Lojës), një lojtar nuk lejohet të prekë topin dy herë radhazi gjatë një penalltie, nëse askush tjetër nuk e ka prekur më parë. Për këtë arsye, arbitri e anuloi golin.

Ky vendim shkaktoi polemika të mëdha, me shumë tifozë dhe analistë që argumentuan se prekje të tilla të pavullnetshme nuk duhen ndëshkuar. UEFA më vonë konfirmoi se do të diskutojë me FIFA-n dhe IFAB-in për ta shqyrtuar mundësinë e ndryshimit të këtij rregulli në raste të ngjashme:

“Atlético Madridi kërkoi sqarime nga UEFA lidhur me incidentin që çoi në anulimin e gjuajtjes nga pika e penalltisë të Julián Álvarez në fund të ndeshjes së Champions League kundër Real Madridit.

Megjithëse kontakti ishte minimal, lojtari e preku topin me këmbën mbështetëse para se ta godiste, siç tregohet në videon e bashkangjitur. Sipas rregullit aktual (Rregullat e Lojës, Neni 14.1), VAR-i duhej të njoftonte arbitrin se goli duhej të anulohej.

UEFA do të zhvillojë diskutime me FIFA-n dhe IFAB-in për të shqyrtuar nëse rregulli duhet të rishikohet në rastet kur një prekje e dyfishtë është qartësisht e paqëllimshme”.