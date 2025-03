Dalin emrat e PD në listën e mbyllur në Fier, një vend e merr PL

Partia Demokratike (PD) ka publikuar listën e mbyllur të kandidatëve për deputetë në qarkun e Fierit për zgjedhjet e 11 majit 2025. Sipas burimeve nga mbledhja e Kryesisë së PD-së, lista përfshin emrat e mëposhtëm:

Gazment Bardhi Luan Baçi Brunilda Haxhiu (Partia e Lirisë – PL) Eduart Sharka Saimir Korreshi

Në këtë listë, vërehet se një vend i është caktuar Partisë së Lirisë, duke reflektuar marrëveshjen mes PD-së dhe PL-së për përfaqësim të përbashkët në zgjedhje. Kjo marrëveshje parashikon që PL-ja të ketë kandidatë në listat e PD-së në 11 qarqe të vendit, përfshirë Fierin, ku Brunilda Haxhiu është përzgjedhur si përfaqësuese e kësaj partie.

Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve ka kaluar nëpër primare brenda PD-së. Në qarkun e Fierit, Eduart Sharka ka qenë kandidati më i votuar me 795 vota, i ndjekur nga Luan Baçi me 677 vota dhe Saimir Korreshi me 477 vota.

Këto zhvillime tregojnë përpjekjet e opozitës për të unifikuar forcat dhe për të maksimizuar shanset në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.