Euroderbi spanjoll i Champions-it, flet Ancelotti: Kualifikimi do të vendoset nga detajet e vogla

Të martën, prej orës 21:00, do të jetë koha për euro-derbin e Spanjës. Real Madridi do të jetë mysafir i Atletico Madridit me epërsinë 2-1, me të cilën e fituan ndeshjen e parë 1/8 finale të Ligës së Kampionëve.

Trajneri Carlo Ancelotti foli në konferencën për shtyp në prag të sfidës: "Arrijmë në kulmin e këtij kompeticioni në formë të mirë. Jemi të motivuar si gjithmonë. Do të jetë një ndeshje e vështirë dhe e dimë këtë, por kemi besim se mund të vazhdojmë në këtë kompeticion, i cili është shumë i veçantë për ne.

Kjo ndeshje na lejon të vazhdojmë të ëndërrojmë në këtë garë, ashtu siç kemi bërë në vitet e mëparshme. Këtë edicion është më e ndërlikuar, por sërish kemi të njëjtin besim për të luftuar deri në ndeshjen e fundit".

Për kundërshtarin: "Më kujtohen të gjitha ndeshjet kundër Atletico Madridit, kanë qenë shumë të luftuara. Ndonjëherë kemi fituar, herë të tjera kemi barazuar apo humbur. E njëjta gjë do të ndodhë edhe sot, kualifikimi do të vendoset nga detajet e vogla. Simeone? E konsideroj trajner të madh, kemi një ide shumë të ngjashme për futbollin".

Për mundësinë e penalltive dhe përgatitjen për këtë skenar: "Në një seri penalltish mund të shohësh cili lojtar gjuan më mirë. Kur bëjmë listën e gjuajtësve, marrim parasysh atë që shohim në stërvitje. Nëse dikush është më i saktë, nëse shikon portierin apo jo…

Kur e përgatisim këtë listë, nuk e marrim parasysh aspektin mendor. Kam pasur lojtarë që gjuanin shumë mirë, por nuk e merrnin përsipër riskun e një serie penalltish. Nëse duhet të zgjedh për një seri penalltish, aspekti mendor është më i rëndësishëm se ai teknik.

Kam fituar Ligën e Kampionëve me mbrojtës që kanë shënuar penallti; Serginho, Nesta… Nuk është keq të thuash se nuk di të gjuash. Duhet të marrësh përgjegjësinë kur je duke bërë mirë".