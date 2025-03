Inzaghi: Nuk bëjmë kalkulime ndaj Feyenoordit. Na nevojitet ritëm, agresivitet dhe vendosmëri

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi, foli për “Sky Sport” në prag të sfidës ndaj Feyenoordit, ndeshja e kthimit e 1/8-ve të Champions League, pas fitores 2-0 në Rotterdam.

Për Feyenoordin: "Ata do të ndryshojnë ritmin gjatë ndeshjes, siç ndodhi edhe në sfidën e parë. Do të ketë momente kur do të jenë shumë agresivë dhe momente kur do të na presin në gjysmëfushën e tyre. Do të përballemi me një skuadër që do të vijë në Milano për të na krijuar vështirësi, ndaj duhet të bëjmë një ndeshje me ritëm, agresivitet dhe vendosmëri".

Golat e pësuar ndaj Monza, një sinjal alarmi: "Në kampionat, të gjitha ndeshjet janë të vështira, skuadrat janë të organizuara dhe përpiqen të të vënë në vështirësi. Pavarësisht vështirësive, ne duhet të bëjmë një lojë me qartësi të madhe".

Sommer apo Martinez në portë: "Do të rikthehet Sommer, por Martinez ka bërë shumë mirë. Jam shumë i kënaqur me të dy. Sommer është stërvitur shumë mirë dhe do të luajë sonte".

Gjendja e Lautaros, a është momenti i Taremit: "Do ta vlerësojmë. Nuk kemi Correan në listë, kështu që mbetemi me katër sulmues. Të hënën në mëngjes, De Vrij dhe Lautaro qëndruan në palestër për kujdes, sot do të bëjnë testet dhe do të shohim nëse do të jenë të gatshëm".

Vështirësitë e një ndeshjeje të tillë para sfidës me Atalantën: "Për kampionatin do të mendojmë nga e mërkura, tani jemi të fokusuar te Champions-i. Po luajmë shumë ndeshje dhe kemi disa mungesa. Sivjet kualifikimi në Champions erdhi më vonë dhe kjo na ka ndikuar në kalendar".

Gara për titull, problem apo motivim: "Nuk duhet të jetë problem, por stimul. Duhet të jemi krenarë për atë që po bëjmë. Kemi pasur disa mungesa që na kanë kufizuar në rotacione, kemi luajtur shumë ndeshje. Vitin e kaluar u kualifikuam në 1/8 e Champions-it që në nëntor, kështu që fokusi ynë ishte vetëm te kampionati. Këtë sezon, kualifikimi u vendos në fund të janarit, ndaj ka qenë më e vështirë të menaxhojmë gjithçka. Sidoqoftë jemi krenarë dhe duhet të vazhdojmë me këtë ritëm".

Rotacionet, vendimtare si dy vite më parë: "Po, por nuk duhet të harrojmë se dy vite më parë Champions League nuk ishte kështu. Atëherë përgatitje tri ndeshje, tani përgatit tetë të ndryshme. Këtë vit na kanë munguar më shumë rotacionet në krahët e mesfushës. Duhet të japim maksimumin në këto dy ndeshjet e radhës, pastaj shpresojmë që pushimi të na ndihmojë të rikuperojmë energjitë fizike dhe mendore".