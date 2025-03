Avokati i Presidentit Trump, me ekipin mbrojtës të Erion Veliajt: Burgimi para gjyqit, vetëm kur përbën rrezik shoqëror

Kryetari në paraburgim i bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, është vizituar pasditen e sotme në qelinë e tij në burgun e Durrësit nga Joshua Roberts, avokat amerikan që ka qenë dhe në ekipin e mbrojtjes së Presidentit Trump.

Roberts raportohet se është partner i një studioje ligjore amerikane që këshillon kryebashkiakun Veliaj.

Së bashku me avokatin shqiptar, Ermir Beta, ata qëndruan dy orë në institucionin penitenciar të Durrësit, ku Veliaj ndodhet prej 19 shkurtit që u arrestua në Tiranë.

Ky takim erdhi një ditë para seancës gjyqësore që do të mbahet nesër në Apelin e Posaçëm, pas ankimit të vendimit të GJKKO.

Pasi doli nga burgu ku vizitoi Veliajb, avokati amerikan tha se ndodhet në Shqipëri si vëzhgues, ndërsa foli për rëndësinë e respektimit të standardeve ligjore ndërkombëtare.

"Unë jam Joshua Roberts, jam partner i një studioje ligjore amerikane që këshillon kryetarin Veliaj dhe jemi në dijeni për arrestin e tij prej datës 10 shkurt.

Jam këtu thjesht në rolin e vëzhguesit. Në Amerikë, sipas Kushtetutës dhe ligjit, akuzat dhe veprat penale ngrihen në bazën e një shkaku të arsyeshëm kur të jetë kryer një krim. Dhe qytetarët që përballen me akuza penale mund të ndalohen para gjyqit vetëm nëse paraqesin rrezik për shoqërinë.

Ndikimet e caktuara në afat dhe pa akuza penale dhe kriteret për rreziqe për politikanët janë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe demokracinë në SHBA", tha Roberts.

Ai paralajmëroi se nesër do të vëzhgojë argumentet e apelimit në lidhje me lirimin me kusht të kryetarit Veliaj.