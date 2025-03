Klubi gjerman kërkon Güler? Nuk përmbahet Ancelotti: Kush ka dyshime, le të vijë të flasë me mua

Pak hapësirë aktivizimi te Real Madridi, nga njëra anë, si dhe dëshirë e madhe për të treguar veten, nga ana tjetër. Arda Güler, talenti turk i “Los Blancos”, kërkon më shumë minuta në fushë, ndaj për këtë arsye mund të largohet nga "Bernabeu" në merkaton e ardhshme.

Javët e fundit, Eintracht Frankfurt ka shfaqur interes konkret, pasi mund t’i ofrojë një mundësi më të madhe për të luajtur (por gjithçka do të varet edhe nga kërkesat ekonomike të klubit spanjoll).

Në një konferencë për shtyp, Carlo Ancelotti ka dashur të sqarojë situatën rreth lojtarit turk: "Të gjithë lojtarët që kanë dyshime mund të vijnë në zyrë dhe të flasin me mua. Flas me Endrick dhe me të gjithë lojtarët e rinj. Kam lexuar që ekziston një ‘çështje Güler’, por ai ende nuk ka ardhur të më takojë.

Është një proces që të gjithë të rinjtë, si Vinicius Jr, Rodrygo apo Valverde, kanë kaluar. I duhet kohë për t’u përshtatur me ekipin më të mirë në botë. Konkurrenca është shumë e fortë dhe të gjithë duhet ta kuptojnë këtë. Unë jam me ta çdo ditë".

Deri më tani, Güler ka luajtur vetëm 17 ndeshje, ose 29 në total, duke llogaritur të gjitha kompeticionet, me një bilanc prej 3 golash dhe 5 asistesh. Nuk përjashtohet mundësia që klubi madrilen të vendosë ta huazojë (ndoshta me një klauzolë riblerjeje), në mënyrë që talenti i lindur më 2005 të marrë më shumë minuta në këmbë.