Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 10 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e hënë 10 mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Venusi është në një pozicion të favorshëm, duke sjellë rritje dhe rilindje. Do të jetë e domosdoshme të përfshihesh aktivisht në situatat që të paraqiten. Tani më shumë se kurrë, çdo zgjedhje që bën në ditët në vijim mund të rezultojë e duhura. Do të kesh mundësinë të rimarrësh forcat e humbura gjatë javëve të fundit. Mos u ndiko nga ata që të kritikojnë vetëm për shkak të paragjykimeve ose xhelozisë për suksesin dhe vendosmërinë tënde. Do të kesh nevojë për mbështetjen e miqve të besuar për të realizuar një projekt që e ke shumë për zemër.

Demi

Sot mund të ndjesh pak lodhje dhe nervozizëm për një çështje biznesi që duhet përfunduar. Megjithatë, jemi larg periudhës së heshtjes dhe shqetësimeve të fillimit të shkurtit, sepse tashmë ke bërë hapa të rëndësishëm përpara. Nëse ke një biznes ose një kompani, mund të realizosh një investim, të blesh një tjetër ose të mendosh për një ndryshim drastik financiar. Po ashtu, nëse ke një pozicion pune, mund të planifikosh ta ndryshosh deri në qershor. Në përgjithësi, situata profesionale dhe praktike është në plan të parë, e udhëhequr nga ide të mira. Yjet flasin për ndjenja tërheqëse, ndaj do të ishte një ide e mirë të planifikosh një udhëtim të vogël ose një aktivitet argëtues me personin tënd të zemrës për fundjavën e ardhshme. Saturni në një pozicion të favorshëm të mbron dhe të qetëson, sidomos nëse ke çështje ligjore në zhvillim.

Binjakët

Hëna është e favorshme dhe ylli i dashurisë tënde po ndriçon më shumë se kurrë. Do të ndjesh një shtysë të fortë për të qenë i vendosur dhe për të zgjidhur problemet që kanë lindur muajt e fundit. Realiteti është se tashmë ke filluar një rrugëtim të ri në jetën tënde dhe shumë shpejt do të njohësh njerëz të rinj që do të bëhen të rëndësishëm për ty. Për sa kohë që ke Jupiterin në anën tënde, ke edhe shpresë! Duhet të kërkosh burime të reja dhe të mos mbetesh vetëm në shpresa apo iluzione. Ndërkohë, edhe në aspektin sentimental diçka po ndryshon për mirë: mund të takosh dikë të veçantë ose të marrësh një telefonatë interesante. Është e rëndësishme të kërkosh harmoni dhe paqe, dhe Venusi, me ndikimin e tij të ngrohtë dhe sensual, do të të ndihmojë të harrosh të shkuarën e dhimbshme.

Gaforrja

Në aspektin profesional po shfaqen mundësi të reja, veçanërisht për ata që punojnë në fusha kreative. Gjërat po ecin në drejtimin e duhur, por në dashuri ka ende disa paqartësi. Mund të të pushtojnë mendime apo xhelozi, dhe ndërhyrja e familjarëve në jetën tënde në çift mund të krijojë tensione të panevojshme. Ashtu siç nuk duhet të lejosh të tjerët të ndërhyjnë në marrëdhënien tënde, po ashtu duhet të mos lejosh të shkuarën të ndikojë negativisht në të tashmen. Harro ata që të kanë lënduar dhe shiko përpara. Ka edhe disa paqartësi financiare, sidomos për çiftet që duan të ndërmarrin hapa të mëdhenj si bashkëjetesa apo martesa deri në verë. Nëse ke një ëndërr të madhe për të realizuar, duhet të jesh i kujdesshëm në menaxhimin e financave.

Luani

Me Hënën në shenjën tënde, nuk mund të kënaqesh me vendin e dytë. Nuk ka asnjë problem, pasi nuk do të jetë e vështirë të fitosh një sfidë dhe të reflektosh mirë mbi sjelljet që duhet të mbash në ditët në vijim. Ndjesitë që po përjeton tani janë të shkëlqyera, me një orientim emocional të duhur ndaj një personi që të do me të vërtetë. Nëse ka pasur një krizë ose një ndarje, mund të mendosh për një rikthim të mundshëm të ndjenjave. Kjo është një ditë e frymëzuar, e cila mund të të ndihmojë të mbyllësh një marrëveshje, një investim të vogël ose një blerje që ke në mendje prej kohësh. Për shenjën tënde po nis një fazë rritjeje, ndaj përfito nga ky moment pozitiv për të realizuar atë që dëshiron.

Virgjëresha

Pas një periudhe të vështirë në shkurt, tani po hapen mundësi të reja. Mërkuri nuk është më kundër, kështu që ke dëshirë të fillosh gjëra të reja, të riorganizosh jetën tënde, ndoshta edhe nga e para. Ky është momenti ideal për të nisur projekte të reja dhe për të eksperimentuar. Është sikur ke bërë një "reset" të jetës tënde muajt e fundit, me ndryshime të rëndësishme që kanë ndodhur që nga vera e kaluar. Tani që ke më shumë hapësirë për veten, nga njëra anë mund ta shijosh këtë liri të re, por nga ana tjetër do të kesh nevojë për disiplinë dhe planifikim të qartë. Sfida të reja profesionale po nisin, dhe për ata që janë të vendosur, rritja mund të vijë deri në qershor. Deri në fund të prillit, për shumë persona të kësaj shenje do të ketë ndryshime të rëndësishme në punë, sidomos për ata që punojnë në kompani të mëdha.

Peshorja

Edhe pse Hëna është në një pozicion të favorshëm, ajo nuk mund ta eliminojë plotësisht atë ndjenjën e çuditshme të nervozizmit dhe intolerancës që ka ndikuar dhe po ndikon ende në jetën tënde sentimentale. Në skenarin më të mirë, nuk bëhet fjalë për një krizë të vërtetë, por për faktin se ke shumë angazhime profesionale dhe ndjenjat kanë kaluar në plan të dytë. Sot, me Hënën aktive, është e rëndësishme të mos humbasësh kohë. Nuk ka kuptim të mbash iluzione ose të ndihesh i ndikuar nga thashethemet e të tjerëve. Më mirë është të dëgjosh instinktin tënd dhe të ndjekësh atë që e konsideron më të dobishme për të ardhmen tënde. Në vitin 2024 ke hyrë në një sfidë të madhe, ke goditur dhe je goditur, por tani duhet të mendosh me kujdes për çdo zgjedhje. Çfarëdo që ke ndër mend të bësh, përpiqu ta programosh deri në mesin e qershorit për të marrë rezultatet më të mira.

Akrepi

Një projekt që është shumë i rëndësishëm për ty është pranë realizimit, dhe në sajë të mbështetjes së Saturnit dhe Marsit, do të marrë shumë vëmendje nga të tjerët. Shumë njerëz do të merren me ty, dhe vetëm nëse ke bërë gabime në të kaluarën, tani mund të ndihesh disi në siklet. Nëse je mbi 60 vjeç, mund të ndjesh dëshirën për të bërë një ndryshim të madh në jetën tënde, për të realizuar diçka që ke shtyrë për një kohë të gjatë. Madje, edhe një zhvendosje ose ndryshim i madh mund të jetë në planet e tua. Asgjë nuk është e humbur në këtë periudhë – përkundrazi, ke mundësi për të përmirësuar situatën tënde. Në aspektin sentimental, është e rëndësishme të mos qëndrosh i fiksuar pas historive të së kaluarës apo të kërkosh hakmarrje ndaj atyre që të kanë tradhtuar. Për të rifituar qetësinë e brendshme, duhet të shikosh përpara. Gjithashtu, ki kujdes që të mos përfshihesh emocionalisht në një çështje që nuk të takon drejtpërdrejt, sidomos nëse partneri yt ka probleme ligjore ose financiare. Është më mirë të mbash një qëndrim të qetë dhe të mendosh për stabilitetin tënd personal.

Shigjetari

Mund të përjetosh ende një situatë të lehtë shqetësimi, edhe pse përmirësimi është afër. Fundi i shkurtit solli shumë sfida dhe probleme, por tani je në një fazë tranzicioni. Do të ishte e rëndësishme të përpiqesh të kufizosh ankthin që të ka shoqëruar kohët e fundit. Ndoshta nuk je tipi që stërvitet rregullisht, por kërkon gjithmonë më shumë nga vetja dhe jeta. Është e admirueshme forca dhe vendosmëria jote për të ecur përpara pa u ndalur. Nëse ndihesh i shqetësuar ose i mërzitur nga rutina e përditshme, nga takimet me të njëjtët njerëz apo nga frekuentimi i vendeve të zakonshme, mund të të ndihmojë të marrësh një pauzë për reflektim. Pas verës do të jetë koha e duhur për të vendosur projekte të reja dhe për të ndryshuar atë që nuk të përmbush më.

Bricjapi

Muaji mars ka nisur me shumë konfuzion për ty, aq sa në disa momente ke menduar t’i lësh të gjitha pas dhe të fillosh nga e para. Ndoshta ndihesh sikur të gjithë kërkojnë ndihmën tënde kur kanë një problem, por kur je ti ai që ke nevojë për ndihmë, duhet të përballesh vetëm. Për momentin, e vetmja gjë që mund të bësh është të vazhdosh përpara. Nuk ka kthim mbrapa, por mos harro që mes qershorit dhe korrikut do të kuptosh se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për ty dhe çfarë duhet të lësh pas. Mund të ketë disa vonesa apo pengesa në rrugën tënde, por në fund do të dalësh fitues. Kujdes me debatet familjare, sepse distancat mund të jenë të vështira për t’u përballuar edhe për ata që duhen shumë.

Ujori

Hëna në opozitë mund të sjellë një ditë të lodhshme, plot angazhime. Ti je gjithmonë i gatshëm të ndihmosh të tjerët, por kjo nuk do të thotë që edhe ata janë gjithmonë të gatshëm të të ndihmojnë ty. Mund të të duhet të bësh një zgjedhje të rëndësishme në lidhje me miqësitë e tua – ndoshta është koha për të filtruar më mirë njerëzit që të rrethojnë. Të mendosh për projekte afatgjata është e dobishme, dhe nëse ke një ide të mirë, do të ishte mirë ta vësh në zbatim menjëherë. Ky është një moment i favorshëm për takime pune dhe zhvillim të ideve, prej ndikimit pozitiv të Jupiterit. Megjithatë, në mbrëmje është mirë të shmangësh lodhjen e tepërt. Në dashuri, e urren manipulimin dhe ndoshta po dyshon se dikush po abuzon me besimin tënd.

Peshqit

Jeta jote sentimentale ka marrë një kthesë më të mirë krahasuar me fundin e vitit të kaluar. Ky është një moment interesant për ty, me një rikuperim emocional dhe ndoshta edhe me një lajm të mirë ose një konfirmim që prisje. Edhe pse sfidat e vërteta të vitit do të shfaqen në gjysmën e dytë të tij, është pikërisht tani që po vendosen bazat për diçka të qëndrueshme në të ardhmen. Nëse ke një bisedë të rëndësishme për të bërë ose një marrëveshje për të përfunduar, është më mirë ta bësh sa më shpejt, sepse nga nesër mund të ndjesh më shumë lodhje dhe pasiguri. Intuita jote e fuqishme do të të ndihmojë përsëri të shmangësh situata të paqarta dhe të marrësh vendimet e duhura. /noa.al