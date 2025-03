Aksidentoi me vd’ekje2-vjeçarin, policia arreston autorin, fqinj me familjen

Kamëz- Policia ka arrestuar drejtuesin e automjetit të përfshirë në aksidentin që i mori jetën një 2-vjeçari në Kamëz. Bëhet me dije se se autori është identifikuar si 57-vjeçari me inicialet Y. M., i cili mësohet se ishte edhe komshi me familjen e viktimës.

Pasditen e sotme u raportua se një aksident me pasojë vdekjen e një fëmije 2-vjeçar u regjistrua në Kamëz. Mësohet se ngjarja ka ndodhur pasdite ku një automjet ka përplasur të miturin.

Bëhet me dije se rreth orës 17:30, në Spitalin e Traumës, familjarët kanë dërguar për mjekim fëmijën i cili nuk ka mundur të mbijetojë.