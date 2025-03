Sherr me sende të forta mes dy familjeve në Valias, arrestohen baballarët dhe djemtë

Sherri mes dy familjeve në zonën e Valiasit, ka bërë që pas hekurave të përfundojnë kryefamiljarët respektivë dhe djemtë e secilit prej tyre.

Uniformat blu sqarojnë se përplasja mes tyre ka qenë e dhunshme dhe janë përdorur sende të forta.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 arrestuan shtetasit S. K., 57 vjeç, J. K., 28 vjeç, J. K., 35 vjeç(babai me dy djemtë) G. D., 54 vjeç dhe R. D., 30 vjeç (babë e bir), pasi në Valias, për motive të dobëta, janë konfliktuar me njëri-tjetrin dyshohet me sende të forta”, informon policia.

Për të njëjtën ngjarje policia ka proceduar në gjendje të lirë dy zonja dhe një të ri.

“Në vijim të veprimeve u proceduan në gjendje të lirë shtetasit V. K., 55 vjeçe, R. A., 24 vjeç dhe L. D., 53 vjeçe, të përfshirë në konflikt”, sqaron më tej policia.