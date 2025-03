Berisha: Për studentët do përgjysmohen tarifat dhe do hiqet mesatarja e pranimit

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha teksa u përgjigjej ndjekësve në rrjetet sociale u shpreh se për studentët do përgjysmohen tarifat. Ai më tej theksoi se bursat e studentëve do të jenë 200 euro. Berisha gjithashtu u shoreh se do të hiqet mesatarja e pranimit.

Sipas tij është për Shqipërinë është jetike që studentët, të rinjtë shqiptarë, ëndrrën e tyre ta ndërtojnë në vend. Ai tha se studentët do kenë përparësi të mëdha në punësim. Kreu i PD tha se qëllimi nuk është që vetëm studentët që mbarojnë në Shqipëri të qëndrojnë, por synimi është dhe do të jetë rikthimi në Shqipëri i qindra e mijërave të rinjve që shkollohen e punojnë në perëndim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri.

"Bursa e tyre do të jetë 200 euro. Do hiqet mesatarja. Do të bëhet gjithçka për punësimin e tyre. Për Shqipërinë është jetike që studentët, të rinjtë shqiptarë, ëndrrën e tyre ta ndërtojnë në Shqipëri. Çiftet e reja do të kenë kredi të butë në mbarë vendin, kudo që ndodhen. Studentët do kenë përparësi të mëdha në punësim.

Sektori privat që do punësojë studentët do ketë lehtësi fiskale për ta, sektori publik do jetë i hapur. Qëllimi ynë nuk është që vetëm studentët që mbarojnë në Shqipëri të qëndrojnë, por synimi ynë është dhe do të jetë rikthimi në Shqipëri i qindra e mijërave të rinjve që shkollohen e punojnë në perëndim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri," tha Berisha.