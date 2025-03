Berisha: Në listën e PD-së do të ketë kandidatë të diasporës!

TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar në bashkëbisedimin me qytetarët se në listat e Partisë Demokratike do të ketë kandidatë edhe nga diaspora. I pyetur nëse do të hiqet trau me diasporën, Berisha tha se në rrugët e Shqipërisë trarë nuk do të ketë dhe do të hiqen me shpejtësi javët e para.

"Sigurisht që do të ketë kandidatë të diasporës dhe shqiptarëve jashtë vendit, por duhet ta pranoj Aleks se për shkak të procedurave të fiksuara më parë dhe të zhvillimeve të mëvonshme, ky proces nuk pati rregullimin që duhej të kishte. Por për të patur do ketë dhe do të rregullohet në mënyrë ligjore në interesin më të mirë të shqiptarëve jashtë vendit.

Përsa i përket traut, kam deklaruar dhe deklaroj se në rrugët e Shqipërisë trarë nuk do të ketë dhe ato do të hiqen me shpejtësi javët e para, natyrisht heqja e tyre do të bëhet në mënyrë tregtare, por tratë në rrugët e Shqipërisë ne e kemi në program elektoral dhe nuk pranojmë.", tha Berisha.

Lideri i opozitës tha se me datën 11 maj hapet një epokë krejt tjetër në projektin "Shqipëria Madhështore", ku parqet solare kanë një vend qendror. Berisha tha se Shqipëria do të bëhet superfuqi energjetike rajonale

"Unë e kam ndjekur zoti Sterkaj problemin tuaj dhe unë u jap shumë të drejtë. Por këtu, muri i korrupsionit është muri më i pamëshirë ndaj biznesit dhe qytetarëve shqiptarë. U garantoj se me datën 11 maj hapet një epokë krejt tjetër në projektin tonë Shqipëria Madhështore. Parqet solare kanë një vend qendror. Ne jemi të zotuar të prodhojmë qindra e mijëra megavatë energji elektrike nga dielli, era, uji dhe gazi. Shqipëria do të bëhet superfuqi energjetike rajonale.", tha ai.