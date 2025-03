Marrëdhënie me të mitur dhe vepra të tjera penale, kapet 31-vjeçari në Tiranë

Tiranë, 8 mars 2025 – Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin "Escape", ku është kapur një 31-vjeçar i shpallur në kërkim për tre vepra të ndryshme penale. Ai është identifikuar si K. K(P), banues në Lezhë, dhe ndaj tij rëndojnë akuzat për "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve", "Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur" dhe "Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit".

Ky shtetas ishte dënuar me 3 vite e 4 muaj burgim nga Gjykata e Apelit të Shkodrës për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve". Po ashtu, Gjykata e Lezhës kishte vendosur masën e sigurisë "Arrest me burg" për dy akuzat e tjera, "Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur" dhe "Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit".

Operacioni i koduar "Escape" është realizuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, pas informacionit të marre në rrugë operative për vendndodhjen e shtetasit në kërkim. Aktualisht, veprimet përkatëse po kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë për finalizimin e procedurave ligjore.