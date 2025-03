Ancelotti: Kam pasur përplasje me shumë lojtarë, por gjithmonë i kam zgjidhur me…

I ftuar në ‘PoretCast’ nga Giacomo Poretti, trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, foli për shumë tema aktuale në botën e futbollit, duke nisur nga raporti i tij me rezultatin më të urryer: "Humbja nuk duhet të jetë një traumë, por mundësi për të kuptuar se çfarë nuk ka funksionuar.

Ajo është një alarm që duhet marrë parasysh. Menaxhimi më i rëndësishëm i një humbjeje fillon me autokritikën, ndërsa tendenca në botën e futbollit është kërkimi i fajtorit. Dhe ai fajtor gjendet lehtë, është trajneri".

A ke pasur ndonjëherë skena të tensionuara me lojtarët?

Me shumë lojtarë… Kam pasur probleme me shumë prej tyre, por në fund gjithçka është zgjidhur. Nuk dua të përmend emra, por ishte një lojtar që, kur flisja, vendoste një peshqir përpara fytyrës për të mos dëgjuar. Ka ndodhur në fillimet e karrierës sime si trajner. Ka edhe lojtarë që, kur i lë në stol, mezi të përshëndesin në mëngjes. Aty ngatërrohet njeriu me lojtarin: ti je një person që luan futboll, unë jam një person që stërvis ekipin. Këtë ua kam shpjeguar shumë lojtarëve gjatë karrierës sime.

Si është atmosfera te Real Madrid?

Real Madrid është një klub unik për strukturën e tij. Pronarët janë anëtarët e klubit, presidenti mban përgjegjësinë për humbjet e mundshme, por klubi menaxhohet sportivisht nga anëtarët. Kjo bën që historia, tradita dhe kultura të kalohen nga babai te djali. Florentino Pérez e ka shumë të qartë këtë gjë, vlerat janë të qarta dhe nuk ekziston asnjë lojtar që mund të jetë më i madh se klubi.

Kur të largohesh nga Real Madridi, pasardhësi do të jetë djali yt, Davide?

Unë nuk vendos për këtë, është diçka e qartë. Më herët a më vonë do të ndodhë. Davide do të bëhet një trajner i mirë. Kur të dal në pension, do të vazhdoj ta ndjek futbollin, por më pëlqen edhe ideja që të udhëtoj dhe të vizitoj botën me gruan time.