Lukaku lartëson trajnerin Conte: Ai më ka ndryshuar si futbollist, kurrë nuk e kam urryer Interin

"Nuk kam pasur kurrë urrejtje ndaj Interit, kurrë. Nëse dikush ka folur, sidomos në atë periudhë, nuk isha unë". Romelu Lukaku është i qartë, respekti për klubin zikaltër mbetet ende i gjallë, megjithatë marrëdhënia me ish-shokët e skuadrës është dëmtuar. Mjafton të shikoni Lautaro Martinez, i cili, megjithëse "një lojtar i shkëlqyer dhe një djalë i shkëlqyer, që meriton gjithçka të bukur që po i ndodh", nuk ka më kontakte me belgun.

Megjithatë, Lukaku ka lënë pas të kaluarën dhe tani shikon përpara në luftën për titullin, më i motivuar se kurrë, siç e ka treguar në një intervistë të dhënë për “Corriere dello Sport”. “BigRom” ka shpjeguar lidhjen e tij me Antonio Conte. Një trajner që e ka ndryshuar plotësisht dhe e ka ndihmuar të bëhet një sulmues polivalent, pavarësisht trupit të tij të fuqishëm.

"E urreja të luaja me shpinë nga porta. Te Chelsea, ai ishte shumë i qartë: Nëse nuk përmirëson këtë aspekt, nuk mund të luash me mua. Ke zero mundësi. I jam mirënjohës, sepse ajo që ishte pika ime e dobët u shndërrua në një cilësi, – shpjegon Lukaku. – Rruga e duhur për të arritur te porta gjithmonë gjendet. Tani luajmë me dy sulmues, por deri para pak kohësh isha vetëm në mes. Unë gjithmonë përpiqem të jem dominues, të shënoj gola dhe ndihmoj shokët në futjen në zonë".

Vlera e Conte në karrierën e sulmuesit belg mund të vihet re edhe nga zgjedhja e skuadrës, pas përfundimit të sezonit të kaluar, ku, pasi u kthye te Chelsea nga huazimi në Romë, duhej të zgjidhte destinacionin e tij të ri. Mundësitë nuk i kanë munguar, veçanërisht nga Arabia Saudite, por pavarësisht se koha po kalonte, Lukaku ishte i bindur për skuadrën e ardhshme:

"Herën e parë nuk isha vetëm, jashtë projektit të Chelsea ishin gjithashtu Aubameyang dhe Ziyech. Na bënin të ndryshonim dhomat e zhveshjes si të rinjtë. Prisnim për javë të tëra, duke hequr dorë nga mundësi të shumta. Verën e kaluar e dija se do të vija te Napoli. Futbolli sot është një lloj biznesi. Klubi thotë nuk të duam më dhe vendos kur dhe shpesh edhe ku do të përfundosh.

Edhe nëse je ti që do të largohesh, madje për arsye serioze, nuk ke mundësinë ta bësh. Të çojnë deri në limite, të lodhin. Klubet kanë marrëdhënie me mediat dhe është e lehtë të të fusin në vështirësi, të krijojnë një imazh të gabuar për lojtarin. Besomë, kam parë gjëra që as i kisha menduar. Një ditë dua t’ua shpjegoj të rinjve të gjitha këto, duke treguar kush punon për ta dhe kush kundër".

Eksperiencën te Napoli po e shijon shumë: "Mjedisi këtu është shumë stimulues. Te Napoli gjithçka më kthen te skuadra, te pasioni. Magazineri është tifoz i Napolit, shefi i kuzhinës dhe punonjësit gjithashtu. Energjia që njerëzit ta japin këtu është e pabesueshme".

Për të ardhmen, belgu shtoi: "Nuk do të bëhem trajner, por do ta mbyll karrierën time te Anderlecht, ekipi i zemrës. Ia kam premtuar djalit tim, që luan atje".