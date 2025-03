Kolo Muani, mesazh Juventusit: Nëse vazhdoj kështu, pse të mos qëndroj? PSG nuk është kapitull i mbyllur për mua

Randal Kolo Muani është padyshim njeriu i momentit në shtëpinë e Juventusit. Ndikimi i tij në botën bardhezi ka qenë “shkatërrues”. Sulmuesi francez, në një intervistë të dhënë për “La Repubblica”, falenderon Thiago Motta për besimin dhe shpjegon se është i habitur nga performanca e tij:

"Kam biseduar shumë me të para se të vija te Juventusi. Ai më shpjegoi si i shihte gjërat, si do të luanim. Kjo ishte ajo që më tërhoqi dhe më shtyu të huazohesha këtu. Nuk e besoja se debutimi im do të shkonte kaq mirë".

Pyetja që të gjithë po bëjnë është nëse ai do të mbetet në Torino edhe sezonin e ardhshëm, pasi është në huazim dhe nuk është kaq e sigurt që do të ndodhë. Sulmuesi i lindur në vitin 1998 shpjegoi dëshirën e tij: "Vullneti im është të luaj dhe të argëtohem. Nëse gjërat vazhdojnë kështu, pse të mos mbetem këtu? Juventus është klubi që më hapi dyert".

Kur u pyet sërish për të ardhmen, ai e shmangu përgjigjen direkte, duke përsëritur: "Juventusi është klubi që më hapi dyert".

Megjithatë, Kolo Muani nuk ia kthen shpinën PSG-së. Sulmuesi e ka mohuar që Parisi të jetë një kapitull i mbyllur, duke lënë mundësinë për një rikthim në atdhe: "Nuk do ta quaja kështu, pasi kam ende një kontratë me ta".