Cordoba: Për Interin refuzova dy herë Real Madridin, Moratti për mua ishte më shumë se një baba

Ish-mbrojtësi i Interit, Ivan Ramiro Cordoba, ka dhënë një intervistë të gjatë për “Radio Serie A”, ku ka rrëfyer disa momente kyçe të karrierës së tij me fanellën zikaltër, duke përfshirë edhe refuzimin e Real Madridit.

"Nuk jam penduar kurrë që zgjodha Interin, sepse isha te një ekip i madh dhe sportivisht i kisha premtuar vetes të bëja diçka të rëndësishme. Nuk doja të shkoja aty sa për të qenë, por për të lënë gjurmë në histori. Edhe fitimi i një Kupe Italie, si ajo e para, për mua ishte maksimumi. Nuk kisha dyshime.

Real Madrid më kërkoi dy herë dhe më tha qartë: Paratë nuk kanë rëndësi, mos u shqetëso për pagën ose për kërkesat e Interit. Një ndërmjetës më kontaktoi duke më thënë se duhej të më transferonte te Reali, por unë i thashë se do të qëndroja tek Interi. Kisha arritur një akord me presidentin Moratti dhe i thashë: President, nëse e bëjmë këtë marrëveshje, do të qëndroj këtu për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës, edhe nëse më ofrojnë dyfishin e pagës".

Cordoba tregoi se pse vendosi të zgjedhë Interin në vend të Real Madridit: "Në atë kohë, futbolli italian ishte si një roman për çdo lojtar, ishte romantizmi. Jam një person romantik dhe mendova: Dua të shkoj tek Interi, sepse është një ëndërr që një klub me aq yje më ka kërkuar. Edhe pse Real Madridi më kërkoi më vonë, e kisha marrë vendimin tim, e shihja veten me ata lojtarë, atë skuadër, atë tifozëri dhe në atë stadium. Nuk pata kurrë dyshime".

Ai tregoi edhe fjalët që Moratti i tha ditën e parë në klub: "Ivan, ke një karakter shumë të fortë kur luan. Do të ketë ndeshje ku do të luash keq, të tjera më mirë, ku do të gabosh ndonjë pasim. Sidoqoftë, interistët do ta falin këtë. Ajo që nuk do ta falin kurrë është nëse nuk jep gjithçka në fushë. Nëse vrapon dhe jep shpirtin, do të qëndrosh këtu për aq kohë sa të duash".

Cordoba foli edhe për eksperiencën me José Mourinhon, duke zbuluar një përplasje që pati me të pas humbjes 3-1 ndaj Atalantës: "Mourinho kishte thënë gjithmonë: Nuk do të më dëgjoni kurrë të flas keq për një lojtar timin. Dhe lojtarët e e adhurojnë një trajner të tillë, e shohin si mbrojtësin e tyre. Por pas asaj ndeshjeje, ai tha publikisht: Nuk është e mundur që një lojtar si Cordoba, me aq eksperiencë, të pësojë një gol të tillë. Nëse doni një arsye pse humbëm, ja ku është…

Të nesërmen patëm një mbledhje dhe ia thamë të gjitha në sy njëri-tjetrit. Ishte momenti ku filluam të kuptonim më mirë Mourinhon dhe ai filloi të na kuptonte më mirë ne lojtarëve. Ishte fillimi i një rruge që na çoi drejt triumfeve".

Mbi metodën e punës së Mourinhos shtoi: "Ai të provokon, nuk të aktivizon për të parë si reagon, pastaj ndoshta të hedh në fushë në një çerekfinale të Champions-it. Ai donte të dinte nëse ekipi do të ishte gati në çdo moment. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme për të".