Rama: Reformën në drejtësi e bëra unë! Kam respekt për Altin Dumanin!

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se ka respekt për kryeprokurorin e SPAK Altin Dumanin. Rama tha live në rrjetet sociale se reformën në drejtësi dhe shpatën e ndëshkimit ia dha ai dhe skuadra e tij Dumanit. Ai shtoi se i ka shprehur publikisht Dumanit solidaritetin kundër asaj që e quan "qenëri që i turret për ta vënë në presion".

"Reformën në drejtësi e bëri ky që sheh këtu bashkë me ata që e shkruajtën raformën në drejtësi dhe me ata që e votuan me vullnet të plotë jo ata që erdhën zvarrë për ta votuar. Se Altin Dumani për të cilin kam shumë respekt për hir të së vërtetës, të cilit ia kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qenërisë që i turret për ta vënë në presion ka qenë aty prokuror i Republikës së Shqipërisë, edhe ata të tjerët, por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, se shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë more zotëri dhe e përdorte për hesapet e veta", tha Rama.