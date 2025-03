Përse u dënua për herë të dytë gjyqtari i Elbasanit

Ish-gjyqtari Ilir Pashaj dënohet për korrupsion dhe fshehje pasurie, konfiskohen pasuritë

TIRANË – Ish-gjyqtari i Elbasanit, Ilir Pashaj, është dënuar për herë të dytë për korrupsion dhe fshehje pasurie, ndërsa gjykata urdhëroi konfiskimin e një apartamenti dhe një automjeti në emër të tij.

Më 5 mars, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar shpalli fajtor Pashajn për këto vepra penale dhe e dënoi me 5 vjet burg. Për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar u reduktua në 3 vjet e 4 muaj heqje lirie.

Gjithashtu, ai nuk do të mund të ushtrojë funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh. Vendimi u mor nga trupa gjykuese e përbërë nga gjyqtarët Bib Ndreca, Paulin Çera dhe Artan Jahollari.

Ky është dënimi i dytë për korrupsion ndaj Ilir Pashajt. Në janar 2024, ai u dënua me 1.4 vjet burg për korrupsion aktiv, dënim që u konsiderua i shlyer për shkak të paraburgimit.

Megjithatë, SPAK ngriti akuza të reja, duke e hetuar për korrupsion të përsëritur dhe fshehje pasurie. Sipas Prokurorisë, ai ka përfituar pasuri në mënyrë të paligjshme gjatë kohës që shërbente si gjyqtar, duke i fshehur në emër të familjarëve.

Në kuadër të hetimeve, SPAK sekuestroi një apartament dhe një automjet në pronësi të Pashajt, pasuri që tashmë janë konfiskuar me vendim gjykate.

Ilir Pashaj dha dorëheqjen nga sistemi gjyqësor në vitin 2017, përpara nisjes së procesit të vetingut. Pas largimit, ai vijoi aktivitetin si avokat, por u arrestua në korrik 2022 si pjesë e një çështjeje korrupsioni ku u përfshi edhe gjyqtarja Zamira Vyshka.

Njoftimi

“Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Dërgimin në gjyq të çështjes penale që i përket procedimit penal nr. 49, të vitit 2020, në ngarkim të të pandehurit Ilir Pashaj”.

Gjykimi i kësaj ҫështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të shkurtuar. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Bib Ndreca, Paulin Çera dhe Artan Jahollari, me vendimin Nr. 19, datë 04.03.2025 vendosi:

Deklarimin fajtor të të pandehurit Ilir Dalip Pashaj, për kryerjen e veprës penale të “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve, dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë” parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Ilir Dalip Pashaj, për kryerjen e veprës penale të “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 3 (tre) muaj burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Ilir Dalip Pashaj, për kryerjen e veprës penale të “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” parashikuar nga neni 287/1, gërma “a” i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 5 (pesë) vjet burgim.

Në aplikim të nenit 55 të K.Penal, në bashkim të dënimeve dënimi i të pandehurit Ilir Dalip Pashaj me një masë të vetme prej 5 (pesë) vjet burgim.

Në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, i ulet 1/3 e dënimit duke u dënuar i pandehuri përfundimisht me 3 (tre) vite dhe 4 (katër) muaj burgim.

Në aplikim të neneve 30/1, 35/1, 44/2 të Kodit Penal, dhënien e një dënimi plotësues, heqjen e së drejtës për të pandehurin Ilir Pashaj, për të ushtruar funksione publike, për 5 (pesë) vjet, dënim i cili fillon të zbatohet pas vuajtjes së dënimit me burgim.

Vuajtja e dënimit për të pandehurin fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi, dhe të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme.

Në zbatim të nenit 36 të K.Penal, konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të :

Pasurisë së paluajtshme të llojit apartament, regjistruar me nr.****, vol.****,

faqe ****, Z.K. ****, ****, me sipërfaqe **** m2, rregjistruar në emër të Rruga “Jordan Misja” Nr.1, 1057 Tiranë; tel/fax 0035542231527; www.gjp.gov.al shtetasit Sh.B, dhe 2. Pasurisë së luajtshme të llojit autoveturë të markës

Mercedes Benz, Model E200CDI, me numër shasie ****, viti i prodhimit 2008, ngjyrë gri, me targa ****, i rregjistruar në emër të D.B.

Bazuar në nenin 190/1/ç të K.Pr.Penale, sendet e sekuestruara për këtë procedim: Praktika e aplikimit për pasaportë pranë kompanisë ALEAT të shtetasve Sh.B dhe Ilir Pashaj, t’i kthehet kompanisë që aktualisht administron këto të dhëna;

Dokumentet e regjistrimit të pasurisë nr. ****, vol. ****, faqe ****, ZK. ****, ****; Kontrata e shitblerjes nr. **** rep, nr. **** kol, datë 20.09.2012, me palë A.D dhe Sh.B, t’i kthehen ASHK vendore Elbasan. Telefon i markës Samsung, sekuestruar nga shtetasi B.T, t’i kthehet këtij shtetasi.

Në bazë të nenit 224 të K.Pr.Penale, CD të përftuara sipas akteve përkatëse gjatë hetimeve paraprake mbeten pjesë e fashikullit gjyqësor.

Bazuar në nenin 393 të Kodit të Procedurës Penale, shpenzimet e kryera në fazën e hetimit paraprak, në shumën **** lekë dhe shpenzimet gjyqësore, sipas formularit bashkangjitur i ngarkohen të pandehurit.

Kundër vendimit lejohet ankim nga palët në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi.

Tiranë, më datë 05.03.2025

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.”