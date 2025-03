Pas ndërprerjes së ndihmave ushtarake, SHBA merr një tjetër vendim drastik kundër Ukrainës!

SHBA ka ndërprerë ndarjen e informacionit sekret me Kievin, në një lëvizje që mund të dëmtojë seriozisht aftësinë e ushtrisë ukrainase për të shënjestruar forcat ruse, sipas zyrtarëve të njohur me çështjen.

Ky veprim vjen pas vendimit të administratës Trump të hënën për të pezulluar dërgesat e ndihmës ushtarake për Ukrainën dhe pas një përkeqësimi dramatik të marrëdhënieve midis presidentit amerikan dhe Volodymyr Zelenskyy-t të Ukrainës. Bashkëpunimi i inteligjencës amerikane ka qenë thelbësor për aftësinë e Ukrainës për të identifikuar dhe goditur objektivat ushtarake ruse.

Tre zyrtarë të njohur me këtë vendim konfirmuan se Uashingtoni ka ngrirë kanalet e inteligjencës me Kievin, raporton Financial Times.